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Em busca de apoio

Aridelmo está disposto a defender legado do governo Hartung

Empresário e professor diz que discutirá sua candidatura com o governador do Estado nos próximos dias

Publicado em 22 de Julho de 2018 às 01:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2018 às 01:48
"Isso vai fazer com que nossa produção caia, apenas com essa oscilação no câmbio. A pequena recuperação que tivemos rapidamente vai para o ralo" - Aridelmo Teixeira, representante do ES em ação Crédito: Vitor Jubini
Sem um experiente político hartunguista para assumir o lugar deixado por Paulo Hartung (MDB) na disputa pelo Executivo, o professor e empresário Aridelmo Teixeira (PTB) é a opção mais governista. E ele está disposto a defender o legado do emedebista. Inclusive, diz que até terça-feira discutirá sua pré-candidatura com o próprio governador.
"Vamos mostrar que os acertos foram infinitamente maiores que os erros. Estaremos, sim, defendendo, porque o governo foi positivo, colocou o Estado no mapa", disse, antes de emendar: "Não tenho dúvida de que ele (Hartung) apoiará".
Leia também: Partidos da base aliada começam a se dispersar
Parte da base de Hartung, no entanto, flerta com o palanque da ex-emedebista Rose de Freitas (Podemos), embora ela não seja grande aliada do governador. O próprio MDB pode declarar o apoio a ela.
BLOQUINHO
Como a prioridade do PTB passou a ser a pré-candidatura de Aridelmo ao governo, o partido deixou o bloquinho de seis partidos que estava focado na eleição de deputados. PPL, Avante, PSC, PTC e PV seguem coesos. A tendência é fecharem com o PSB de Renato Casagrande.
"Reconhecemos a qualidade dele. O grupo vê como legítima, mas não topa acompanhar a candidatura do Aridelmo. E aconteceu a saída do PTB do bloco. A gente consegue ver uma tendência (a de caminhar com Casagrande), mas é precipitado fazer o anúncio agora tendo em vista a necessidade de recompor o bloco com mais um ou dois partidos", afirmou o presidente do PSC, Reginaldo Almeida.

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