Aridelmo está disposto a defender legado do governo Hartung

"Isso vai fazer com que nossa produção caia, apenas com essa oscilação no câmbio. A pequena recuperação que tivemos rapidamente vai para o ralo" - Aridelmo Teixeira, representante do ES em ação Crédito: Vitor Jubini

Sem um experiente político hartunguista para assumir o lugar deixado por Paulo Hartung (MDB) na disputa pelo Executivo, o professor e empresário Aridelmo Teixeira (PTB) é a opção mais governista. E ele está disposto a defender o legado do emedebista. Inclusive, diz que até terça-feira discutirá sua pré-candidatura com o próprio governador.

"Vamos mostrar que os acertos foram infinitamente maiores que os erros. Estaremos, sim, defendendo, porque o governo foi positivo, colocou o Estado no mapa", disse, antes de emendar: "Não tenho dúvida de que ele (Hartung) apoiará".

Parte da base de Hartung, no entanto, flerta com o palanque da ex-emedebista Rose de Freitas (Podemos), embora ela não seja grande aliada do governador. O próprio MDB pode declarar o apoio a ela.

BLOQUINHO

Como a prioridade do PTB passou a ser a pré-candidatura de Aridelmo ao governo, o partido deixou o bloquinho de seis partidos que estava focado na eleição de deputados. PPL, Avante, PSC, PTC e PV seguem coesos. A tendência é fecharem com o PSB de Renato Casagrande.