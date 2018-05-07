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São Paulo

Arcada dentária é encontrada em escombros de prédio que desabou

Segundo o tenente Guilherme Derrite, os restos mortais provavelmente são do morador Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro,que morreu quando o prédio desabou

Publicado em 06 de Maio de 2018 às 23:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2018 às 23:42
Corpo de Bombeiros inicia trabalho com máquinas pesadas em escombros de prédio em SP Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros encontrou na tarde deste domingo, 6, nos escombros do edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou na terça-feira (1) em São Paulo, partes de uma arcada dentária superior e inferior e partes de um rosto.
Segundo o tenente Guilherme Derrite, provavelmente seja do morador Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro,que morreu quando o prédio desabou." O material foi coletado e o Instituto Médico Legal (IML) realizará um exame para confirmar se os restos mortais são do Ricardo", disse Derrite.
No local também foi encontrado uma corda com 15 metros. De acordo com o tenente, a corda apresentava uma ruptura e, possivelmente, seja a que Ricardo estava segurando na hora em que caiu.
O trabalho do Corpo de Bombeiros continua na retirada dos entulhos. Segundo o tenente a remoção dos escombros deve durar mais dez dias.

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