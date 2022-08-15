Aras diz que eleito tomará posse e que resistência de Bolsonaro seria 'afronta à democracia'

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O procurador-geral da República Augusto Aras afirmou que o vencedor das eleições presidenciais vai tomar posse no dia 1º de janeiro e acrescentou que eventual resistência do presidente Jair Bolsonaro (PL) em deixar o cargo seria uma "afronta à democracia".

Horas depois, na presença de Aras, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), cobrou que o Ministério Público Federal também defenda a democracia no Brasil.

As declarações estão presentes em vídeo divulgado pelo próprio Aras nesta segunda-feira (15), em suas redes sociais. Trata-se de um trecho de entrevista coletiva virtual que o procurador-geral concedeu a jornalistas estrangeiros, no dia 9 deste mês.

Aras afirmou que a PGR não se preocupa com possíveis problemas durante o processo eleitoral, argumentando que as instituições brasileiras estão "comprometidas com o processo democrático" e "ciosas das responsabilidades com o país".

O procurador-geral foi inicialmente taxativo ao afirmar que o vencedor das eleições vai tomar posse no dia 1º de janeiro. Mas, na sequência, acrescentou: "é o que esperamos".

"Simplesmente a institucionalidade de 1º de janeiro é aquela própria de quem ganhou a eleição: quem ganhou a eleição vai tomar posse. É o que nós esperamos", afirmou Aras aos jornalistas.

Aras na sequência afirmou que qualquer resistência seria uma "afronta".

"Nem quero crer que após 1º de janeiro, se o presidente não lograr êxito da reeleição, nem ele permaneça no Palácio do Planalto ou na Alvorada, porque isso seria uma afronta à democracia. O que nós temos no Brasil é uma retórica política própria de cada candidato. E nós procuramos sempre distinguir a retórica política do discurso jurídico", completou.

A gestão de Augusto Aras vem sendo criticada por blindar o presidente Jair Bolsonaro (PL), arquivando apurações que poderiam impactar o governo, como as presentes no relatório final da CPI da Covid. Aras também silenciou a respeito de falas antidemocráticas do chefe do Executivo, como os ataques às urnas eletrônicas.

Com a proximidade do fim do primeiro mandato de Bolsonaro, a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, elevou o tom nas defesas que faz ao STF (Supremo Tribunal Federal) pelo arquivamento de apurações que envolvem o presidente e seus aliados.

A escalada tem sido vista dentro do Ministério Público Federal como uma tentativa de blindar Bolsonaro e evitar a reabertura de investigações contra ele caso perca as eleições.

No fim da tarde desta segunda-feira (15), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) elogiou a atuação de Augusto Aras, mas cobrou da Procuradoria-Geral da República atuação em defesa do Estado de direito. E acrescentou que esse é um momento de "mobilização" em torno da preservação da democracia.

O presidente do Senado participou nesta segunda-feira (15) de cerimônia para comemorar os 20 anos do prédio principal da PGR, em Brasília. Compondo a mesa do evento, perto de Aras, Pacheco afirmou que o procurador-geral é "competente, equilibrado e dedicado".

No entanto, ressaltou que o Ministério Público Federal tem papel fundamental nessa "quadra histórica" que o país atravessa.

"A esta instituição também há incumbência da defesa Estado de direito e da democracia do Brasil. E certamente, digo como cidadão e como presidente do Congresso Nacional, não tenho a mínima dúvida do compromisso do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, com a democracia brasileira, com os valores democráticos, com o Estado de Direito, que nos orientam desde 1988, e cujo retrocesso nós absolutamente não admitiremos em conjunto, Ministério Público, Congresso Nacional, Poder Judiciário, Justiça Eleitoral, Poder Executivo", afirmou Pacheco,