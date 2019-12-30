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R$300 milhões

Apostas da Mega da Virada podem ser feitas até às 17h desta terça-feira

Neste ano, a previsão do prêmio é de R$300 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 19:27

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 19:27

Caso nenhuma aposta seja premiada com seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores de cinco dezenas, e assim por diante Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Quem deseja se lançar à sorte na Mega-Sena da Virada, concurso 2.220, tem até às 17h desta terça-feira (31) no horário de Brasília, para fazer sua "fezinha" em alguma lotérica do País. A aposta mínima custa R$4,50, o mesmo valor do jogo regular, e deve ser feita apenas por maiores de 18 anos.
Neste ano, a previsão do prêmio é de R$300 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. Em 2018, a Caixa Econômica Federal pagou prêmio recorde de R$306,7 milhões. O valor inicial do concurso, entretanto, era de R$200 milhões. Ao todo, 17 apostas acertaram as seis dezenas, e cada uma recebeu R$ 18.042.279,04.
Como nos demais concursos especiais, a Mega da Virada não acumula. Caso nenhuma aposta seja premiada com seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores de cinco dezenas, e assim por diante.
Para quem não quer perder tempo nas filas de lotéricas, existe a opção da de realizar o jogo pela internet, no site das Loterias Online da Caixa, ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para iOS, da Apple. Para quem é titular de conta corrente na Caixa, existe também a possibilidade de fazer apostas pelo internet banking.

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