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Mudanças

Aposta mínima da Mega-Sena passa a custar R$ 4,50

Loterias da Caixa poderão ter preços reajustados a partir de janeiro

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 09:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 09:57
mega sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Ministério da Economia autorizou a Caixa Econômica Federal a reajustar, a partir de 1º de Janeiro de 2020, os preços de suas loterias, conforme portaria nº 8.061 da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, da Secretaria Especial de Fazenda, do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (31). A Mega-Sena, cuja a aposta simples, com seis dezenas marcadas, o apostador paga atualmente R$ 3,50, passará para R$ 4,50.
  • Dupla-sena: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2,50
  • Lotofácil: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2,50
  • Lotomania: a aposta única passa a custar R$ 2,50
  • Quina: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2
  • Os jogos de prognósticos esportivos serão também majorados:
  • Loteca: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 1,50, passando, em consequência, a aposta múltipla mínima obrigatória, que compreende um prognóstico duplo, a custar R$ 3.
  • Lotogol: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 1,50.
  • Timemania: a aposta única passa a custar R$ 3.
De acordo com a portaria, a cobrança de novo preço somente poderá a ser feita após divulgação ostensiva nos veículos de comunicação do país e também pela internet, com antecedência mínima de três dias úteis da data de início da cobrança.

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Com informações da Agência Brasil

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