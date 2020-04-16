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Coronavírus

Após Witzel, secretário de Saúde do Rio testa positivo para a Covid-19

Assim como Witzel, o secretário afirma que continuará trabalhando, mas de casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 11:28

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 11:28

Edmar Santos resolveu fazer o teste após o governador, Wilson Witzel, anunciar que está com a doença
Edmar Santos Crédito: Reprodução/ Facebook
O coronavírus atingiu mais um integrante do alto escalão do governo do Rio. Após o próprio governador Wilson Witzel confirmar que está com a Covid-19, o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, também anunciou que seu teste deu positivo.
Em vídeo, Edmar disse que "passa bem" e está sem sintomas. "Não tive febre, não estou com tosse, com falta de ar. Não tenho nenhum sinal de gravidade da doença." Assim como Witzel, ele afirmou que continuará trabalhando, mas de casa. "Seguirei aqui de casa, no isolamento domiciliar, mas trabalhando em toda a sequência de preparação e enfrentamento dessa pandemia."
Edmar Santos passava boa parte do dia ao lado do governador durante esta crise. A sede da secretaria de Saúde chegou a ser transferida provisoriamente para o Palácio Guanabara, sede do governo, para facilitar a integração das equipes. Nas entrevistas coletivas sobre atualizações do coronavírus no Estado, Witzel e o secretário ficavam muito próximos um do outro.
O líder da pasta de Saúde aproveitou o anúncio para reforçar o pedido de isolamento social como forma de evitar que mais gente se contamine e, consequentemente, o número de infectados provoque um colapso no sistema.

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