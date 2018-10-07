Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Após votar, Temer defende voto eletrônico e pede paz no Brasil
Eleições 2018

Após votar, Temer defende voto eletrônico e pede paz no Brasil

Presidente defendeu o sistema eleitoral em rápida entrevista depois de votar na capital paulista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 12:20

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 12:20

Michel Temer, presidente da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O presidente Michel Temer defendeu o sistema de urnas eletrônicas em rápida entrevista à imprensa logo depois de votar na capital paulista. Temer rebateu críticas feitas ao longo da campanha eleitoral pelo candidato Jair Bolsonaro (PSL) e afirmou que nunca houve registro de fraudes ou algum outro tipo de problema que colocasse o sistema sob suspeição.
Temer chegou em sua zona eleitoral na zona Oeste de São Paulo às 8h21 e, menos de cinco minutos depois, já saía. Na conversa com jornalistas, ele fez um apelo para que a população assuma um tom pacífico. "Sempre defendi a paz no País e peço que isso continue", disse Temer.
O presidente também afirmou não vê preocupação em entregar o cargo de presidente da República ao candidato considerado de extrema direita, o líder nas pesquisas Bolsonaro, caso ele venha a ser eleito. "Não tenho nenhum receio. Qualquer um que for eleito representa a vontade popular", disse Temer, que evitou responder à pergunta sobre quem votou e quem virá a apoiar num eventual segundo turno.
Segundo a assessoria de imprensa, Temer retorna hoje para Brasília.
> Acompanhe tudo sobre as eleições 2018 no Espírito Santo e no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados