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Recuperação após facada

Após segunda cirurgia, Bolsonaro volta a caminhar e não apresenta dor

Segundo boletim médico, candidato à Presidência reiniciou as sessões de fisioterapia nesta sexta-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2018 às 02:07

Publicado em 15 de Setembro de 2018 às 02:07

Bolsonaro se recupera após facada Crédito: Reprodução
Após passar por uma segunda cirurgia de emergência há dois dias, o candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, retomou nesta sexta-feira as sessões de fisioterapia e fez caminhadas pelo quarto. De acordo como boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein, ele não apresentou dor. O comunicado afirma que o candidato segue sem febre e sem outros sinais de infecções.
O deputado federal está afastado dos atos de campanha nas ruas desde 6 de setembro, quando sofreu um ataque a faca em Minas Gerais. O candidato permanece internado na unidade de terapia intensiva, mantendo estabilidade clínica e sem complicações. Por recomendações médicas, Bolsonaro segue com visitas limitadas. Apenas pessoas autorizadas pela família podem vê-lo.
A nota é assinada pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo, pelo clínico e cardiologista Leandro Echenique, e por Miguel Cendoroglo, diretor superintendente do Albert Einstein.
No boletim divulgado pela manhã, a equipe médica informou que o candidato segue em jejum oral e alimentação parenteral exclusiva.
 

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