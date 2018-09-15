Após segunda cirurgia, Bolsonaro volta a caminhar e não apresenta dor

Bolsonaro se recupera após facada Crédito: Reprodução

Após passar por uma segunda cirurgia de emergência há dois dias, o candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, retomou nesta sexta-feira as sessões de fisioterapia e fez caminhadas pelo quarto. De acordo como boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein, ele não apresentou dor. O comunicado afirma que o candidato segue sem febre e sem outros sinais de infecções.

O deputado federal está afastado dos atos de campanha nas ruas desde 6 de setembro, quando sofreu um ataque a faca em Minas Gerais. O candidato permanece internado na unidade de terapia intensiva, mantendo estabilidade clínica e sem complicações. Por recomendações médicas, Bolsonaro segue com visitas limitadas. Apenas pessoas autorizadas pela família podem vê-lo.

A nota é assinada pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo, pelo clínico e cardiologista Leandro Echenique, e por Miguel Cendoroglo, diretor superintendente do Albert Einstein.

No boletim divulgado pela manhã, a equipe médica informou que o candidato segue em jejum oral e alimentação parenteral exclusiva.