Após 'saia justa', Colnago sorri com Casagrande e formaliza aliança

Ferraço, Casagrande, Colnago e Vidigal com documento que formaliza a aliança entre PSDB e PSB Crédito: Divulgação/ PSDB

Depois da "saia justa" na convenção do PSDB, o presidente estadual da sigla, César Colnago, formalizou o apoio do partido ao pré-candidato do PSB, Renato Casagrande, na corrida pelo Palácio Anchieta.

Um documento com as diretrizes e os conceitos sugeridos pelo PSDB para consolidar a aliança foi assinado em uma reunião nesta sexta-feira (3), na sede do partido.

Participaram da reunião o pré-candidato Renato Casagrande, César Colnago, Ricardo Ferraço (PSDB) e Sérgio Vidigal (PDT).

Colnago foi procurado pela reportagem, mas disse por meio da assessoria de imprensa do partido que não vai comentar o assunto no momento.

Depois da reunião, Ferraço falou sobre a aliança estar ou não fechada durante a convenção e afirmou que tudo aconteceu como estavam dialogando desde a sinalização da aliança.

O candidato à reeleição no Senado disse ainda que a executiva estadual continuou conversando depois da convenção e o que Colnago disse na ocasião era fruto de um procedimento do partido.

Esse documento reúne um conjunto de princípios, de valores, de conceitos, que moveram e vão continuar movendo essa aliança. É a construção de um projeto que atende à democracia, ao diálogo, a austeridade, falou Ferraço.



COLNAGO SORRI AO LADO DE CASAGRANDE

convenção que aconteceu na segunda-feira (30), o ex-governador Renato Casagrande foi chamado de "nosso candidato a governador" pelo senador Ricardo Ferraço e aplaudido pela plateia. Na, o ex-governador Renato Casagrande foi chamado de "nosso candidato a governador" pelo senador Ricardo Ferraço e aplaudido pela plateia.

Já o vice-governador César Colnago destoou. Em discurso, com Casagrande ao lado, ressaltou que não estava fechando naquele momento e que iria até o limite do prazo, no dia 5 de agosto, para formalizar a aliança.

Ferraço, no entanto, minimizou o posicionamento de Colnago e considerou essa etapa futura apenas uma "questão burocrática" e "normal".

Colnago disse à reportagem durante a convenção que a tendência seria fechar com o PSB, mas sobre o tom assertivo de Ferraço argumentou que o partido é "democrático".

"O partido é democrático e seus militantes têm as mais diversas tendências. Essa (aliança com o PSB) é uma tendência importante que vamos consolidar ou não", disse.

Quando o senador chamou Casagrande de "nosso governador" e quando disse "é Renato Casagrande de novo nos braços do povo", Colnago não aplaudiu.

Na foto desta sexta-feira (3), o clima é outro. Colnago aparece sorridente ao lado de Casagrande, segurando o documento que formaliza a aliança entre os partidos.

Veja, em vídeo, um dos momentos na convenção do PSDB:



