Após 'reunião de emergência', PPS reafirma aliança com Casagrande

Renato Casagrande, ex-governador do Estado Crédito: Ricardo Medeiros

migrar para a base de apoio de uma de suas concorrentes, a senadora Rose de Freitas (Podemos). O PSB do ex-governador Renato Casagrande parece ter conseguido neutralizar o risco de que um de seus principais aliados, o PPS, pudesse, a senadora Rose de Freitas (Podemos).

Descontentes com a composição das chapas proporcionais, o partido do prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), avaliou que um "chapão" com PDT, DEM e PSDB, como foi proposto pelo PSB, poderia "eleger forças que não tem relação com o partido". Aliado a isso, a inscrição de vereadores de Vitória filiados ao PSB na chapa contrária a base do prefeito Luciano Rezende contribuiu para um desconforto entre as duas siglas.

Durante o fim de semana, socialistas buscaram "isolar" o conflito municipal da formação das coligações para a eleição proporcional, a fim de acalmar os ânimos. Ao PPS foi proposto duas alternativas de composição de chapa para as candidaturas de deputados federais e estaduais, o que parece ter agradado o partido.

O acordo ainda não foi totalmente fechado, o que deve ocorrer próximo ao final do prazo para definir as coligações, no dia 5 de agosto. Contudo, dirigentes socialistas confirmam que as novas propostas tiram o PPS de uma chapa na proporcional com PDT, DEM e PSDB.

Na noite do domingo (29), a Executiva do PPS se reuniu e deliberou que vai priorizar as coligações de federal e estadual no entorno da chapa de Casagrande. No entanto, o partido destacou que "no caso de não se obter êxito neste caminho, deverá buscar outras alianças".

Também ficou definido que um manifesto será elaborado com diretrizes que o partido sugere para o programa de governo de Casagrande.

CANDIDATO AO SENADO

Na reunião de domingo, a Executiva do PPS ainda considerou "fundamental para o projeto político estadual do PPS" a candidatura do consultor de segurança Marcos do Val (PPS) ao Senado.

Gazeta Online, no último dia 20, que poderia abrir mão de sua candidatura a pedido do candidato a governador Renato Casagrande. A chapa do socialista conta com Do Val e Ricardo Ferraço (PSDB) como candidatos para a vaga. O próprio Do Val havia afirmado em entrevista ao, no último dia 20, que poderiaa pedido do candidato a governador Renato Casagrande. A chapa do socialista conta com Do Val e Ricardo Ferraço (PSDB) como candidatos para a vaga.

No entanto, o partido mantém conversas com o senador Magno Malta (PR), o que poderia ser um balde de água fria nos planos do PPS, já que extrapolaria o número máximo de candidatos ao Senado dentro da chapa.

"As conversas seguem acontecendo, mas estamos felizes com a candidatura de Do Val, embora existam outras possibilidades de negociação. Mas acho que isso não será um problema com o PPS. É uma questão que está bem conduzida com o partido", afirma um dirigente próximo a Casagrande.

Do Val diz que sua candidatura ao Senado segue mantida e classifica como especulações a possibilidade de se retirar da disputa. Ele descarta ser candidato a deputado federal ou estadual.

"Meu foco é o Senado e só o Senado. Me candidatei porque as pessoas pediam um nome novo e sou o único concorrente que não vem de outros mandatos. Sobre essas conversas (de deixar a disputa), estou deixando a cargo do PPS", afirmou o consultor em segurança.