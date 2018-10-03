Após resultado de pesquisas, PT inicia ataque a Bolsonaro na TV

Vídeo de 30 segundos feito pela campanha de Haddad afirma que Bolsonaro votou contra trabalhadores Crédito: Reprodução

(PSL) e aumento da rejeição a Fernando Haddad (PT), a campanha petista decidiu atacar o capitão reformado em inserções televisivas. Até então, Bolsonaro vinha sendo poupado na propaganda eleitoral do PT, que era mais propositiva. Depois que as pesquisas mostraram crescimento das intenções de voto a Jair Bolsonaroe aumento da rejeição a Fernando Haddad, a campanha petista decidiu atacar o capitão reformado em inserções televisivas. Até então, Bolsonaro vinha sendo poupado na propaganda eleitoral do PT, que era mais propositiva.

Um vídeo de 30 segundos que está sendo divulgado nas redes sociais de políticos do partido desde a noite desta quarta-feira afirma que o deputado federal do PSL sempre votou contra os trabalhadores e termina com a frase "Bolsonaro não". A filmagem deve entrar nas inserções a que o partido tem direito na TV.

Ao longo do vídeo, o narrador diz que Bolsonaro votou contra o Fundo de Combate à Pobreza, contra a valorização do salário mínimo e a favor da reforma trabalhista, criticada pelo partido. O texto também lembra que o capitão reformado foi a favor de aumento para o salário de deputados.

A ofensiva do PT vem na sequência de críticas feitas por Haddad durante atos de campanha no Rio. Na tarde desta terça-feira, o petista disse que seu adversário precisa de um tratamento psicológico porque é intolerante contra mulheres e negros .

Datafolha desta terça-feira, o candidato do PSL aparece com aumento de 28% para 32% nas intenções de voto, enquanto o petista oscilou de 22% para 21%. Já no Ibope, de segunda-feira, Bolsonaro subiu de 27% para 31%, e Haddad se manteve com 21%. Nodesta terça-feira, o candidato do PSL aparece com aumento de 28% para 32% nas intenções de voto, enquanto o petista oscilou de 22% para 21%. Já no Ibope, de segunda-feira, Bolsonaro subiu de 27% para 31%, e Haddad se manteve com 21%.

As pesquisas indicam crescimento de Bolsonaro em redutos tradicionalmente petistas , como eleitores que ganham até um salário mínimo, mulheres e quem vive no Nordeste.