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Campanha

Após resultado de pesquisas, PT inicia ataque a Bolsonaro na TV

Campanha afirma que candidato votou contra salário mínino e aumentou seus ganhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 13:38

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 13:38

Vídeo de 30 segundos feito pela campanha de Haddad afirma que Bolsonaro votou contra trabalhadores Crédito: Reprodução
Depois que as pesquisas mostraram crescimento das intenções de voto a Jair Bolsonaro (PSL) e aumento da rejeição a Fernando Haddad (PT), a campanha petista decidiu atacar o capitão reformado em inserções televisivas. Até então, Bolsonaro vinha sendo poupado na propaganda eleitoral do PT, que era mais propositiva.
Um vídeo de 30 segundos que está sendo divulgado nas redes sociais de políticos do partido desde a noite desta quarta-feira afirma que o deputado federal do PSL sempre votou contra os trabalhadores e termina com a frase "Bolsonaro não". A filmagem deve entrar nas inserções a que o partido tem direito na TV.
Ao longo do vídeo, o narrador diz que Bolsonaro votou contra o Fundo de Combate à Pobreza, contra a valorização do salário mínimo e a favor da reforma trabalhista, criticada pelo partido. O texto também lembra que o capitão reformado foi a favor de aumento para o salário de deputados.
A ofensiva do PT vem na sequência de críticas feitas por Haddad durante atos de campanha no Rio. Na tarde desta terça-feira, o petista disse que seu adversário precisa de um tratamento psicológico porque é intolerante contra mulheres e negros .
No Datafolha desta terça-feira, o candidato do PSL aparece com aumento de 28% para 32% nas intenções de voto, enquanto o petista oscilou de 22% para 21%. Já no Ibope, de segunda-feira, Bolsonaro subiu de 27% para 31%, e Haddad se manteve com 21%.
As pesquisas indicam crescimento de Bolsonaro em redutos tradicionalmente petistas , como eleitores que ganham até um salário mínimo, mulheres e quem vive no Nordeste.
O comando da campanha de Haddad entende atacar temas que afetam o bolso do eleitor é o caminho para tentar conter o crescimento de Bolsonaro. Além de expor as propostas do capitão reformado, Haddad deve continuar falando de bandeiras como Bolsa Família e geração de empregos da era Lula.

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