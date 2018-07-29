Após racha na base de Luciano, PPS ameaça dar apoio a Rose

Gandini diz que o PPS não está sendo valorizado na aliança Crédito: Gabriel Lordêllo - GZ

Um dos primeiros aliados do pré-candidato ao governo do Estado Renato Casagrande (PSB), o PPS alega estar sendo pouco valorizado na composição das chapas proporcionais e ameaça correr para o lado da concorrente Rose de Freitas (Podemos).

O presidente estadual da sigla, Fabrício Gandini, reclamou que o partido de Casagrande está deixando o PPS em isolamento. Ele afirmou que os socialistas fizeram uma proposta pouco atrativa nas chapas proporcionais para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados e lembrou do racha provocado pela inscrição de uma chapa de oposição ao prefeito Luciano Rezende na eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vitória, com apoio do PSB . A situação vai ser debatida neste domingo, em uma reunião pela manhã.

Estamos tendo dificuldade em fazer a composição para deputado estadual e federal. O que nos foi apresentado foi um chapão com PDT, DEM e PSDB e não contempla o nosso partido. No chapão, ideologicamente corremos o risco de eleger forças com que não temos relação. A gente acredita que o PSB deveria nos tratar como aliados de primeira hora, como somos Fabrício Gandini - Presidente estadual do PPS

Gandini disse que Rose seria a candidatura que o partido vislumbra para iniciar conversas: "A gente teria mais tranquilidade de conversar, até porque no palanque de Bolsonaro a gente não iria. A primeira alternativa seria a Rose".

O PPS quer eleger deputados federais para fugir da cláusula de barreira e garantir recursos do Fundo Partidário. Gandini afirma que um bloco com PSB e PP interessa ao seu partido. "Tem um deputado, mas elegeria três", afirma.

Procurado pela reportagem, Casagrande evitou polemizar.

Nós começamos ontem (sexta-feira) a negociação das chapas proporcionais. Tivemos só um dia de debates. O PPS é um partido muito importante para a coligação, a relação do PSB com o PPS é antiga. Tem que ter paciência e ter espírito construtivo Renato Casagrande (PSB) - Pré-candidato ao governo do Estado

Questionado se isso poderia ser algum tipo de retaliação por conta da situação na Câmara da Capital, Casagrande foi enfático: "Não posso acreditar que isso interfira nas alianças do Estado. Assunto municipal é municipal", ressaltou.

BOLO DE BANANA

O sábado foi marcado por reuniões na casa de Rose de Freitas. Lelo Coimbra (MDB), Erick Musso (PRB), Neucimar Fraga (PSD), Rodney Miranda (PRB), Sandro Locutor (PROS), Gustavo de Biase (Rede), Audifax Barcelos (Rede), e João Coser e Nunes (ambos do PT) estiveram em reuniões a portas fechadas, em Fradinhos, Vitória. Rose disponibilizou duas salas na casa para as negociações e alimentou a conversa com bolo de banana, pão de leite condensado e café.

A pré-candidata ao governo disse que foi um dia de "fazer matemática" para formar chapas para deputados federais e estaduais. "A conversa não acaba hoje (ontem). Só acaba quando todos estiverem em boas condições de disputar."

Ela reiterou que gostaria de ter o apoio de Magno Malta (PR), que é pré-candidato ao Senado. Os dois ainda estão conversando.