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Sem alianças

Após negativa de PR e PRP, Bolsonaro diz que o 'seu partido é o povo'

O pré-candidato à Presidência pelo PSL disse nesta quinta-feira, via redes sociais, que não se comprometeu com nenhum dos partidos para formar alianças nas eleições 2018

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 13:01
Bolsonaro durante carreata em Vitória Crédito: Marcelo Prest
O pré-candidato do PSL à Presidência da República, o deputado federal Jair Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, 19, que jamais se comprometeu com os partidos que rejeitaram alianças com ele nos últimos dias. Bolsonaro enfrenta dificuldades para compor alianças desde que assumiu a disposição de concorrer ao Planalto nas eleições 2018.
O Estado mostrou que com a rejeição do PR e do PRP, o parlamentar fluminense que lidera as pesquisas em cenários sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado a 12 anos e 1 mês de prisão na Operação Lava Jato, deve optar uma chapa puro-sangue - com o vice indicado de dentro do seu partido - para a disputa presidencial.
O nosso partido é o povo e não os líderes partidários que representam o atual sistema no Brasil, afirmou Bolsonaro pelo Twitter.
Em menos de 48 horas, ele ouviu um não do PR, comandado pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto (SP), e do nanico PRP  legenda do general da reserva Augusto Heleno Ribeiro, cotado até então para ser o vice na chapa. Caso não consiga romper o isolamento, Bolsonaro vai dispor de apenas 8 segundos em cada bloco no horário gratuito de rádio e TV que começa em 31 de agosto.
"A maioria da imprensa cria falsa narrativa como se tivesse sido descartado por fulano e cicrano. Jamais me comprometi com nenhum dos citados. Sempre deixei claro que meu partido é o povo e agora tentam desonestamente inverter a situação para mais uma vez nos descredibilizar!"
Na quarta-feira, 18, o Estado mostrou que o presidente nacional do PRP, Ovasco Resende, disse que o parlamentar deu um prazo curto ao partido para decidir se aceitaria ser vice do presidenciável. E que, por isso, a legenda resolveu declinar da aliança. Analistas políticos ouvidos pelo Estado avaliam que sua candidatura é considerada de alto risco pelo sistema partidário.
Na prática, o cálculo que vem sendo feito por líderes políticos é de que Bolsonaro teria dificuldades de vencer a eleição no segundo turno. Nas negociações, as legendas têm dado prioridade às candidaturas proporcionais, visando a formação de bancadas no Congresso.
Para enfrentar a falta de palanque eletrônico, a campanha do PSL já prevê uma estratégia que envolve recursos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para usar o direito de resposta no espaço dos concorrentes. A avaliação é de que Bolsonaro será constantemente alvo de ataques. Vamos jogar no contra-ataque, afirmou o deputado Luciano Bivar (PSL-PE), um dos articuladores da campanha.

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