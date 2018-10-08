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Com senhas

Após filas e demora, eleitores ainda votam na Grande Vitória

Senhas chegaram a ser distribuídas e a votação continuou mesmo as 17h horas. Um dos motivos relatados é a biometria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 21:12

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 21:12

Mais de 40 minutos após o fechamento do portão, os eleitores ainda enfrentavam filas no Clube dos Oficiais, na Avenida Dante Micheline, em Vitória, na noite deste domingo (07). Eleitores reclamam que a biometria está atrasando o processo eleitoral. Senhas chegaram a ser distribuídas no local. A votação foi encerrada após às 18 horas em todo o Estado, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). 
O eleitor Luís Otávio Pivari da Silva estava esperando por quase uma hora e meia e reclamou da situação. "Fizeram o cadastro da biometria e falaram que isso iria ajudar e que o voto seria mais rápido. A situação piorou. Eu nunca tinha esperado tanto tempo assim para conseguir votar", disse o eleitor.
Na Escola Municipal Elzira Vivacqua, em Jardim Camburi, ainda havia muita fila para votar em uma seção. De acordo com os mesários, foram distribuídas as senhas e a fila é formada por eleitores que chegaram após 16 horas. Segundo os fiscais, muitos eleitores deixaram para votar na última hora e alguns eleitores idosos demoraram para votar, atrasando o processo.
A psicóloga Milena de Bardi foi a última a votar na seção 651 na Escola Municipal Elzira Vivacqua, em Jardim Camburi. A votação terminou por volta das 18 horas. Milena chegou às 16h40 acompanhada do marido e de seus dois filhos pequenos. "É a primeira vez que voto aqui. Nunca demorei tanto pra votar", declarou. 
Na escola Eber Louzada, em Jardim da Penha, apenas a seção 561 permanecia com filas após às 17 horas. O portão da escola foi fechado às 17h10 e 36 senhas foram distribuídas para quem esperava. Tem eleitores que estão na fila há mais de uma hora. De acordo com os ficais, essa é a sessão com maior número de eleitores e com a maior concentração de idosos. Teve eleitor idoso que demorou 10 minutos para concluir a votação.
Na Escola Estadual Irmã Maria Horta, na Praia do Canto, foram distribuídas cerca de 30 senhas em quatro seções. Às 17h25, menos de 10 pessoas ainda esperavam para votar. Nenhum tumulto foi registrado na reta final.
Com informações de Eduardo Dias, Mariana Perim, Mayra Bandeira e Behahia Figueiredo

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