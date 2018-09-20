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Atividades reduzidas

Após desgaste, Bolsonaro enquadra Mourão e Guedes

Candidato do PSL à Presidência nas eleições 2018 determina que general, seu companheiro de chapa, e conselheiro na área econômica reduzam suas atividades eleitorais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 10:14

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 10:14

Hamilton Mourão Crédito: CMS / EB
O candidato do PSL ao Planalto nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, determinou que o vice na chapa, general Hamilton Mourão (PRTB), e o conselheiro na área econômica, Paulo Guedes, reduzam suas atividades eleitorais. A campanha quer estancar o desgaste provocado por declarações polêmicas dos dois aliados. Nesta quarta-feira, 19, o perfil de Bolsonaro no Twitter teve de reiterar o compromisso com a redução da carga tributária após notícia de que Guedes estuda como proposta para eventual governo a criação de um imposto nos moldes da antiga CPMF, o que põe em xeque o discurso da campanha.
Declarações e a movimentação eleitoral do candidato a vice também constrangeram Bolsonaro e a cúpula da campanha nos últimos dias. Do quarto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera do atentado a faca que sofreu, Bolsonaro acompanhou pelo noticiário Mourão defender uma Constituição elaborada por não eleitos e a ideia de que filhos criados por mães e avós, sem a presença do pai, correm mais risco de entrar para o tráfico.
Ao visitar Bolsonaro no hospital, nesta terça-feira, 18, o general da reserva ouviu uma determinação. O presidenciável pediu que o vice suspendesse a agenda de viagens. O candidato ao Planalto avaliou que a campanha entrou num momento decisivo e que não podia correr mais riscos, segundo relataram à reportagem integrantes da equipe.
O general da reserva encurtou uma viagem ao interior de São Paulo, que iria até esta sexta-feira, 21, e cancelou um evento, no domingo, 23, em Porto Alegre. Ele ficará em sua casa no Rio para uma reavaliação de discurso, informou um assessor. Mourão pretende, ainda segundo a assessoria, descansar depois de 15 dias de viagens e eventos.
Somente no fim da manhã desta quarta-feira o vice deu uma palestra na Faculdade de Direito de Bauru (SP), concedeu entrevista em uma estação local de TV e almoçou com um grupo de cerca de 40 empresários da região, líderes políticos e assessores.
Na campanha do PSL, a crítica recorrente é que, após a internação de Bolsonaro, Mourão foi para a linha de frente sem experiência política. O general da reserva, segundo um interlocutor da equipe, assumiu uma agenda de cabeça de chapa sendo candidato a vice. A avaliação interna é de que Mourão pôs em risco o favoritismo de Bolsonaro.
LEMA
Já a movimentação de Guedes obrigou a uma reação de Bolsonaro. Nossa equipe econômica trabalha para redução de carga tributária, desburocratização e desregulamentações. Chega de impostos é o nosso lema! Somos e faremos diferente, escreveu ele no Twitter.
As declarações de Bolsonaro foram feitas depois de o jornal Folha de S.Paulo afirmar que o economista citou a uma plateia restrita pontos do que seria sua política tributária, com a criação de um imposto nos moldes da CPMF e a unificação da alíquota do Imposto de Renda.
Guedes disse nesta quarta-feira ao site BR18 que estuda duas propostas que passam pela unificação de tributos nos âmbitos federal e da Previdência que incidiriam sobre todas as transações financeiras, de forma semelhante à CPMF. O sistema atual é muito complexo, destrói milhões de empregos e impede a criação de postos de trabalho, afirmou o economista.
À noite, Bolsonaro voltou ao tema na rede social. Ignorem essas notícias mal-intencionadas dizendo que pretendermos recriar a CPMF. Não procede. Querem criar pânico. Ninguém aguenta mais impostos, temos consciência disso, escreveu.
A proposta deu munição para os adversários do candidato. Na propaganda de TV que irá ao ar a partir desta quinta-feira, 20, Geraldo Alckmin (PSDB) vai explorar o tema e o que chama de contradições do rival.
Conselheiro de Bolsonaro, o presidente da União Democrática Ruralista (UDR), Luiz Antonio Nabhan Garcia, disse nesta quarta-feira que participou de reunião fechada da campanha na terça-feira na qual não se falou em CPMF. Estão criando coisa.
Guedes já foi anunciado por Bolsonaro como ministro da Fazenda em eventual governo. Segundo um integrante da campanha, o economista surpreendeu por não combinar com o presidenciável uma manifestação de impacto imediato no mercado.
Bolsonaro já declarou que Guedes é seu Posto Ipiranga, mas que nunca deu a ele carta branca. O candidato disse também que falta ao economista traquejo político. Aprendo com ele e ele aprende comigo, afirmou ao Estado em maio.
Questionado nesta quarta-feira, Mourão disse que criar um imposto seria dar um tiro no pé, mas que isso deve ser decidido por Guedes e Bolsonaro. O general da reserva negou crise na campanha. Isso é uma tentativa de criar uma divisão que não existe. Estamos coesos. À noite, em São José do Rio Preto (SP), Mourão, cercado de seguranças, afirmou que a polêmica da CPMF não afeta a campanha.

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