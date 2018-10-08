Após derrota, Ricardo Ferraço diz aceitar vontade dos capixabas

Após ser derrotado, neste domingo (07), na disputa pela reeleição ao Senado, Ricardo Ferraço (PSDB) manifestou-se, pela primeira vez, nesta segunda-feira (08), sobre o resultado das urnas. Em um post no Facebook, o tucano disse aceitar, "de coração", "a vontade dos capixabas".
No início da corrida eleitoral, ainda com muitos eleitores indecisos, Ferraço era um dos favoritos nas pesquisas de intenção de voto para ocupar uma das duas vagas na Casa, mas desidratou durante a campanha e terminou em quarto lugar, com 480.122 votos.
Ferraço chegou a ser cotado para concorrer ao Palácio Anchieta, em substituição ao governador Paulo Hartung (MDB), que não tentou a reeleição, mas decidiu disputar mesmo o Senado. E ainda foi o protagonista da ida do PSDB para a aliança com Renato Casagrande (PSB), hoje governador eleito. O socialista pediu votos para o senador e, na reta final, até mesmo Hartung, que seria o virtual grande rival de Casagrande, caso disputasse o governo, também declarou apoio a Ricardo Ferraço. Ele já foi vice do emedebista. Mas o endosso do ex e do atual chefe do Executivo não foi suficiente.
Outro senador até então considerado favorito, Magno Malta (PR) também ficou de fora. Os vencedores foram os novatos Fabiano Contarato (Rede) e Marcos Do Val (PPS), que ganharam fôlego na reta final da campanha.