Após derrota, Ricardo Ferraço diz aceitar vontade dos capixabas

Ferraço chegou a ser cotado para concorrer ao Palácio Anchieta, em substituição ao governador Paulo Hartung (MDB), que não tentou a reeleição, mas. E ainda foi o protagonista da ida do PSDB para a aliança com Renato Casagrande (PSB), hoje governador eleito. O socialista pediu votos para o senador e, na reta final, até mesmo Hartung, que seria o virtual grande rival de Casagrande, caso disputasse o governo, também declarou apoio a Ricardo Ferraço. Ele já foi vice do emedebista. Mas o endosso do ex e do atual chefe do Executivo não foi suficiente.