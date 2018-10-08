Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Após derrota, Ricardo Ferraço diz aceitar vontade dos capixabas
Senado

Após derrota, Ricardo Ferraço diz aceitar vontade dos capixabas

Senador tucano não conseguiu se reeleger, assim como o colega de bancada Magno Malta (PR). Fabiano Contarato (Rede) e Marcos Do Val (PPS) foram os vencedores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 19:13

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 19:13

Ricardo Ferraço terminou em quarto lugar, com 480.122 votos Crédito: Ricardo Medeiros
Após ser derrotado, neste domingo (07), na disputa pela reeleição ao Senado, Ricardo Ferraço (PSDB) manifestou-se, pela primeira vez, nesta segunda-feira (08), sobre o resultado das urnas. Em um post no Facebook, o tucano disse aceitar, "de coração", "a vontade dos capixabas". 
No início da corrida eleitoral, ainda com muitos eleitores indecisos, Ferraço era um dos favoritos nas pesquisas de intenção de voto para ocupar uma das duas vagas na Casa, mas desidratou durante a campanha e terminou em quarto lugar, com 480.122 votos. 
> Após a eleição, veja quem sobe e quem desce na política do ES
Ferraço chegou a ser cotado para concorrer ao Palácio Anchieta, em substituição ao governador Paulo Hartung (MDB), que não tentou a reeleição, mas decidiu disputar mesmo o Senado. E ainda foi o protagonista da ida do PSDB para a aliança com Renato Casagrande (PSB), hoje governador eleito. O socialista pediu votos para o senador e, na reta final, até mesmo Hartung, que seria o virtual grande rival de Casagrande, caso disputasse o governo, também declarou apoio a Ricardo Ferraço. Ele já foi vice do emedebista. Mas o endosso do ex e do atual chefe do Executivo não foi suficiente.
Outro senador até então considerado favorito, Magno Malta (PR) também ficou de fora. Os vencedores foram os novatos Fabiano Contarato (Rede) e Marcos Do Val (PPS), que ganharam fôlego na reta final da campanha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados