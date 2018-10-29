Após derrota, Haddad visitará Lula nesta semana

Após perder a disputa presidencial para Jair Bolsonaro (PSL), o candidato derrotado Fernando Haddad (PT) deve visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na prisão, em Curitiba, ainda nesta semana. A visita está prevista para ocorrer na terça (30) ou na quarta-feira.
Nesta segunda-feira, 29, Haddad deve passar o dia em casa, no Planalto Paulista, sem agenda pública, segundo sua assessoria de imprensa.
Nesta segunda, Lula receberá a visita do deputado estadual eleito Emídio de Souza (PT-SP) e do advogado Luiz Eduardo Greenhalgh.