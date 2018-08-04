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Mudança

Após declarar apoio a Hartung, PROS fecha com Casagrande

'Descida' de Amaro Neto (PRB) do Senado para a disputa pela Câmara dos Deputados afetou conversas entre os partidos

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 23:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 23:33
Deputado Sandro Locutor Crédito: Reinaldo Carvalho / Ales
O PROS do deputado estadual Sandro Locutor, que chegou a declarar apoio ao governador Paulo Hartung (MDB) caso este disputasse a reeleição, vai caminhar com o ex-governador Renato Casagrande (PSB), que seria o principal adversário do emedebista. 
"O PROS tinha compromisso com o atual governador, Paulo Hartung. Mas com a desistência dele, a gente abriu conversa com todo mundo", narra Locutor. O PROS também havia anunciado uma aliança com o PRB do deputado estadual Amaro Neto. O apresentador de TV, no entanto, antes pré-candidato ao Senado, vai disputar a Câmara. Locutor também é pré-candidato a deputado federal.
Houve a descida do Amaro e a gente precisava buscar alternativa. Mas estamos aguardando quem sabe a possibilidade de eles (PRB) virem para cá também
Sandro Locutor, deputado estadual, que comanda o PROS no Estado
O PRB, hoje, está com a senadora Rose de Freitas (Podemos), outra pré-candidata ao Palácio Anchieta.
 A mudança de ares foi tão grande que Casagrande, de acordo com Locutor, até deve ir à convenção do PROS, neste sábado (04). 
A aliança na majoritária está estabelecida com o socialista. Já a formação da coligação proporcional, as chamadas "pernas" para eleição de deputados estaduais e federais, ainda está sendo alinhavada. Um desenho testado é a junção de PROS, PP, PPS, PHS, PCdoB, mas ainda há conversas com dois partidos, ainda segundo o deputado. Assim, na convenção, o PROS deve delegar à executiva estadual o fechamento das parcerias. 

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