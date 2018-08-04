Após declarar apoio a Hartung, PROS fecha com Casagrande

Deputado Sandro Locutor Crédito: Reinaldo Carvalho / Ales

declarar apoio ao governador Paulo Hartung (MDB) caso este disputasse a reeleição, vai caminhar com o ex-governador Renato Casagrande (PSB), que seria o principal adversário do emedebista. O PROS do deputado estadual Sandro Locutor, que chegou a(MDB) caso este disputasse a reeleição, vai caminhar com o ex-governador Renato Casagrande (PSB), que seria o principal adversário do emedebista.

"O PROS tinha compromisso com o atual governador, Paulo Hartung. Mas com a desistência dele, a gente abriu conversa com todo mundo", narra Locutor. O PROS também havia anunciado uma aliança com o PRB do deputado estadual Amaro Neto. O apresentador de TV, no entanto, antes pré-candidato ao Senado, vai disputar a Câmara. Locutor também é pré-candidato a deputado federal.

Houve a descida do Amaro e a gente precisava buscar alternativa. Mas estamos aguardando quem sabe a possibilidade de eles (PRB) virem para cá também Sandro Locutor, deputado estadual, que comanda o PROS no Estado

O PRB, hoje, está com a senadora Rose de Freitas (Podemos), outra pré-candidata ao Palácio Anchieta.

A mudança de ares foi tão grande que Casagrande, de acordo com Locutor, até deve ir à convenção do PROS, neste sábado (04).