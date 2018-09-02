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Candidatura barrada

Após decisão do TSE, Haddad vai se reunir com ex-presidente na prisão

Em entrevista coletiva realizada em Garanhuns (PE), o vice na chapa do PT diz que PT vai recorrer da decisão da Corte eleitoral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2018 às 21:43

Publicado em 01 de Setembro de 2018 às 21:43

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad com Lula Crédito: Reprodução/Web
Em entrevista coletiva realizada em Garanhuns (PE) e transmitida pelo Twitter, o vice na chapa do PT, Fernando Haddad, afirmou que deve se reunir com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso, condenado na Operação Lava Jato e inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e os advogados do partido na segunda-feira (3) pela manhã, em Curitiba, onde Lula está preso.
> Leia mais: TSE usa Lei da Ficha Limpa para barrar Lula
> PT diz que vai recorrer da decisão que impediu candidatura de Lula
Na reunião serão decididos os próximos passos da campanha, após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que impugnou a candidatura presidencial de Lula.
 
"Vamos apresentar o quadro jurídico ao presidente Lula na segunda-feira pela manhã. Vamos discutir o que fazer nesses dez dias de prazo", disse Haddad. O ex-prefeito de São Paulo lembrou que Lula não pode receber visitas aos fins de semana na prisão.
Na madrugada deste sábado, o TSE negou o registro da candidatura do ex-presidente ao Palácio do Planalto Lula, no entendimento de que o petista está enquadrado na Lei da Ficha Limpa. A decisão da Corte tira Lula da disputa presidencial, mas o PT promete manter a judicialização do caso.
"A Justiça eleitoral neste caso talvez não seja a última palavra, vamos estudar ao longo do fim de semana", afirmou Haddad na coletiva.
O registro da candidatura de Lula foi rejeitado por 6 votos a 1. O tribunal deu prazo de dez dias para a coligação apresentar um novo cabeça de chapa.

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