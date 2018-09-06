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Campanha

Após decisão do TSE, Alckmin mantém 'Bolsonaro anti-pobre' em programa

Deputado tentava suspender propaganda sobre seu voto contra PEC das Domésticas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 11:34

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 11:34

O pré-candidato à Presidência do PSDB, Geraldo Alckmin Crédito: Reprodução/Instagem
A campanha de Geraldo Alckmin (PSDB) voltou a acusar uma suposta rejeição do adversário Jair Bolsonaro (PSL) aos pobres. Trata-se de nova frente dos tucanos para tentar tomar os votos do atual líder das pesquisas. O ex-governador de São Paulo, que ficou numericamente em quarto lugar na última sondagem, explora que Bolsonaro "se orgulha" de ter votado contra a PEC das Domésticas. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou pedido do deputado federal para suspender a propaganda.
"Se dependesse do Bolsonaro, as domésticas iam ficar até hoje sem direito nenhum. Bolsonaro, o que você tem contra pobre?", diz trecho da propaganda do candidato tucano. Em entrevista ao "Jornal Nacional", Bolsonaro ressaltou ter sido o único a não apoiar a proposta no Congresso por entender que poderia gerar desemprego.
O candidato do PSL usou seus poucos segundos para convocar eleitores a se juntarem a ele. A campanha tucana ainda exaltou o nome de Lu Alckmin, que seria primeira-dama em um eventual novo governo do PSDB. O ex-governador de São Paulo prometeu "atuar firmemente para diminuir as desigualdades" e "ajudar quem mais precisa".
Mesmo focado em recorrer na Justiça em prol da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela Lei da Ficha Limpa, o
PT
focou mais uma vez em apresentar Fernando Haddad aos eleitores. O ex-prefeito de São Paulo ressaltou ser vice da chapa e advogado do líder petista.
 Lula é vítima de um processo injusto. Até a ONU, a organização mais importante do mundo, reconhece o direito de Lula  destacou Haddad, que arregimentou 6% das intenções de voto na última pesquisa Ibope, no cenário já sem o correligionário preso.
Marina Silva (Rede) criticou o "sistema do poder pelo poder, dinheiro pelo dinheiro" que gera "um exército de exterminadores do futuro".
 Não dá mais  ressaltou a atual segunda colocada nas pesquisas, ao lado de Ciro Gomes (PDT).
Cabo Daciolo (Patriota) só teve tempo para pedir "chega à corrupção". Mesmo desacreditado nas pesquisas, Henrique Meirelles (MDB) ressaltou que espera ser presidente e prometeu criar dez milhões de empregos, "como fez no governo Lula".
Para o candidato do governo, flexibilizar o porte de arma para a população terminaria "em tragédia". Ele defendeu "dar o peixe enquanto se ensina a pescar", em referência a programas sociais de assistência.
João Amoêdo (Novo) voltou a declarar que, se depender dele, será o último horário eleitoral gratuito.

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