Após decisão do TSE, Alckmin mantém 'Bolsonaro anti-pobre' em programa

O pré-candidato à Presidência do PSDB, Geraldo Alckmin Crédito: Reprodução/Instagem

(PSDB) voltou a acusar uma suposta rejeição do adversário Jair Bolsonaro (PSL) aos pobres. Trata-se de nova frente dos tucanos para tentar tomar os votos do atual líder das pesquisas. O ex-governador de São Paulo, que ficou numericamente em quarto lugar na última sondagem, explora que Bolsonaro "se orgulha" de ter votado contra a PEC das Domésticas. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou pedido do deputado federal para suspender a propaganda. A campanha de Geraldo Alckminvoltou a acusar uma suposta rejeição do adversário Jair Bolsonaroaos pobres. Trata-se de nova frente dos tucanos para tentar tomar os votos do atual líder das pesquisas. O ex-governador de São Paulo, que ficou numericamente em quarto lugar na última sondagem, explora que Bolsonaro "se orgulha" de ter votado contra a PEC das Domésticas. O Tribunal Superior Eleitoralnegou pedido do deputado federal para suspender a propaganda.

"Se dependesse do Bolsonaro, as domésticas iam ficar até hoje sem direito nenhum. Bolsonaro, o que você tem contra pobre?", diz trecho da propaganda do candidato tucano. Em entrevista ao "Jornal Nacional", Bolsonaro ressaltou ter sido o único a não apoiar a proposta no Congresso por entender que poderia gerar desemprego.

PSDB. O ex-governador de São Paulo prometeu "atuar firmemente para diminuir as desigualdades" e "ajudar quem mais precisa". O candidato do PSL usou seus poucos segundos para convocar eleitores a se juntarem a ele. A campanha tucana ainda exaltou o nome de Lu Alckmin, que seria primeira-dama em um eventual novo governo do. O ex-governador de São Paulo prometeu "atuar firmemente para diminuir as desigualdades" e "ajudar quem mais precisa".

Mesmo focado em recorrer na Justiça em prol da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela Lei da Ficha Limpa, o

focou mais uma vez em apresentar Fernando Haddad aos eleitores. O ex-prefeito de São Paulo ressaltou ser vice da chapa e advogado do líder petista.

 Lula é vítima de um processo injusto. Até a ONU, a organização mais importante do mundo, reconhece o direito de Lula  destacou Haddad, que arregimentou 6% das intenções de voto na última pesquisa Ibope, no cenário já sem o correligionário preso.

(Rede) criticou o "sistema do poder pelo poder, dinheiro pelo dinheiro" que gera "um exército de exterminadores do futuro". Marina Silvacriticou o "sistema do poder pelo poder, dinheiro pelo dinheiro" que gera "um exército de exterminadores do futuro".

(PDT).  Não dá mais  ressaltou a atual segunda colocada nas pesquisas, ao lado de Ciro Gomes

(MDB) ressaltou que espera ser presidente e prometeu criar dez milhões de empregos, "como fez no governo Lula". Cabo Daciolo (Patriota) só teve tempo para pedir "chega à corrupção". Mesmo desacreditado nas pesquisas, Henrique Meirellesressaltou que espera ser presidente e prometeu criar dez milhões de empregos, "como fez no governo Lula".

Para o candidato do governo, flexibilizar o porte de arma para a população terminaria "em tragédia". Ele defendeu "dar o peixe enquanto se ensina a pescar", em referência a programas sociais de assistência.