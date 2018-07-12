Após decisão de Hartung, efeito dominó atinge candidaturas ao Senado

Cúpula do Senado ao lado do prédio do Congresso: Estado elegerá dois representantes para a Casa de Leis Crédito: Pedro França/Agência Senado

A decisão anunciada pelo governador Paulo Hartung (MDB) de não tentar a reeleição atingiu em cheio a disputa por outro cargo, o de senador. Os dois nomes mais cotados, até o momento, para substituir o emedebista na disputa pelo Palácio Anchieta pelo grupo governista, o deputado estadual Amaro Neto (PRB) e o senador Ricardo Ferraço (PSDB), são pré-candidatos ao Senado. Se um deles levar a ideia de ir em busca do comando do Executivo estadual adiante  já deram aval ao menos para o debate , o outro ficará numa situação mais confortável para manter o plano A. Afinal, haveria um concorrente a menos.

As duas vagas para o Senado consistem em uma disputa acirrada, com Ferraço, Amaro e o senador Magno Malta (PR), que é pré-candidato à reeleição.

Um aliado de Magno garante que o quadro nunca preocupou o republicano, mas admite que a situação seria mais favorável se um dos cotados  principalmente Amaro Neto  entrasse na corrida pelo Palácio. Os partidos da base aliada ao governo reúnem-se nesta quinta-feira (12) para tratar da questão.

Muitos dos que vivem no círculo palaciano discordam da tese de que colocar um nome agora, enquanto os adversários Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (Podemos) já se movimentam há tempos, seja uma grande complicação.

"A maioria das pessoas, em pesquisas espontâneas, ainda não sabe em quem votar. A campanha não começou. E com a saída do Paulo, sai o voto anti-Hartung. Há um desgaste natural das lideranças que acumulam muitos mandatos", avalia uma pessoa com trânsito no Palácio.

CAMPO ABERTO

O cientista político e professor da UVV Vitor de Angelo lembra que há quem nem saiba que em outubro vai haver eleição para governador, então este é um campo aberto. Mas ainda há dúvidas sobre se há mais vantagens ou desvantagens para quem pretende embarcar na corrida pelo Palácio. E compor alianças a esta altura do campeonato é, sim, um complicador.

Essa desistência do governador faz tirar a pressão palaciana sobre o Amaro para que ele desistisse do Senado e fosse para a Câmara para abrir espaço para o Ricardo. Se o Ricardo for candidato ao governo, o Amaro fica com a faca e o queijo na mão. Pode ser eleito ao Senado e tocar o projeto de 2020, que é a Prefeitura de Vitória. Ele quase venceu em 2016 Vitor de Angelo - Cientista político e professor

O professor também avalia que a eleição para o governo seria mais arriscada para Amaro porque o senador tucano tem um DNA palaciano mais proeminente e, por conta disso, poderia contar, com menos dúvidas, com apoios hartunguistas num eventual governo.

Entre alguns integrantes do grupo dos partidos aliados, no entanto, o nome de Amaro é que se destacava, nesta quarta-feira (11), apesar de Hartung já ter feito afagos a Ferraço antes do anúncio sobre não disputar a reeleição. O tucano já foi, por mais de uma vez, considerado o favorito. Mas Amaro é apontado como o que teria mais chances de vitória nas urnas. O deputado ainda está pesando os prós e os contras.

"Não posso dizer qual cenário é melhor ou pior (concorrer ao governo ou ao Senado) e não posso opinar agora sem decisão deste bloco (dos partidos governistas). Não dá para fazer nenhum tipo de avaliação", diz. Ele ainda não havia decidido se vai comparecer à reunião desta quinta-feira. Já Ricardo Ferraço permaneceu "mergulhado" nesta quarta e não atendeu à reportagem.

NO PÁREO

Também estão no páreo para o Senado, na ala oposta ao círculo palaciano, o deputado estadual Sergio Majeski (PSB), o consultor em segurança Marcos do Val (PPS) e o ex-vereador de Vitória Namy Chequer (PCdoB). Há ainda o delegado Fabiano Contarato (Rede) e o consultor em gestão empresarial Ulisses Pincelli (Novo).