Após confissão, marqueteiro que entregou Bendine deixa prisão

Aldemir Bendine, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil Crédito: Agência Senado

Após oito meses na cadeia, o marqueteiro André Gustavo Vieira, deixou a carceragem da Polícia Federal (PF) de Curitiba, na tarde desta quinta-feira (8). André Gustavo teve a prisão revogada pelo juiz Sergio Moro na sentença que o condenou junto com Aldemir Bendine, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

O marqueteiro poderá responder ao processo em liberdade por ter feito confissão de que intermediou um repasse de R$ 3 milhões da Odebrecht a Bendine. Ele recebeu o benefício do juiz Sergio Moro, que reduziu sua pena para seis anos e meio de prisão.

O advogado José Diniz, responsável pela defesa do de André Gustavo, disse que ele continuará colaborando com a Justiça:

"Isso representa o reconhecimento da estratégia da defesa e especialmente a vontade do André Gustavo de colaborar com a Justiça. Independente da soltura, ele (André Gustavo) colaborará em todos os processos que por ventura venham a ser instaurados, bem como em investigações e continuará negociando o acordo junto com a PGR", disse o advogado.

Moro concedeu o alvará de soltura no início desta tarde. André Gustavo entregou o passaporte as autoridades e está proibido de deixar o país. Como marqueteiro também não poderá fechar contratos de sua empresa com o poder público e nem com empresas estatais. Ele assinou termo de compromisso de que cumprirá as medidas cautelares.

Caso seja condenado na segunda instância e a pena seja mantida, o marqueteiro cumpriria um sexto por ser réu primário e lhe restaria apenas mais cinco meses atrás das grades, considerando os oito meses que já passou na PF do Paraná.