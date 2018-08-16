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Disputa pelo governo

Após cirurgia, André Moreira segue com agenda de campanha suspensa

Candidato ao Palácio Anchieta foi submetido a procedimento para retirada da vesícula biliar. O advogado está hospitalizado desde a semana passada

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 18:34
Crédito: Fernando Madeira
O candidato do PSOL ao governo do Estado, André Moreira, foi submetido, nesta quinta-feira (16) a uma cirurgia para retirada da vesícula biliar. Ele está hospitalizado desde a última sexta-feira (10), após sentir fortes dores abdominais.
A previsão, de acordo com a assessoria de imprensa de Moreira, é que ele receba alta nesta sexta-feira (17), mas ainda terá um período de recuperação em casa, assim, segue com a agenda de campanha suspensa. A campanha eleitoral começou, oficialmente, nesta quinta.
A cirurgia foi realizada pela manhã no Hospital Unimed, em Vitória. Moreira passa bem e por volta das 15h voltou para o quarto, onde será mantido em observação.

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