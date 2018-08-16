Após cirurgia, André Moreira segue com agenda de campanha suspensa

Crédito: Fernando Madeira

O candidato do PSOL ao governo do Estado, André Moreira, foi submetido, nesta quinta-feira (16) a uma cirurgia para retirada da vesícula biliar. Ele está hospitalizado desde a última sexta-feira (10), após sentir fortes dores abdominais.

A previsão, de acordo com a assessoria de imprensa de Moreira, é que ele receba alta nesta sexta-feira (17), mas ainda terá um período de recuperação em casa, assim, segue com a agenda de campanha suspensa. A campanha eleitoral começou, oficialmente, nesta quinta.