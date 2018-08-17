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Candidato a governador

Após cirurgia, André Moreira recebe alta do hospital

Candidato a governador passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula, mas vai se recuperar do procedimento em sua casa.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 17:28

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 17:28

André Moreira será entrevistado hoje pela CBN Vitória Crédito: Fernando Madeira
O advogado e candidato a governador do Espírito Santo, André Moreira (PSOL), recebeu nesta sexta-feira (17) alta do hospital em que estava internado desde a semana passada. Moreira deu entrada no último dia 10, queixando-se de fortes dores abdominais. Os médicos diagnosticaram pancreatite aguda causada por cálculos na vesícula biliar.
O candidato do PSOL passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula na última quinta-feira (16). A cirurgia foi bem sucedida e ele vai se recuperar do procedimento em casa.
De acordo com sua assessoria, Moreira deve reiniciar sua agenda de campanha na próxima segunda-feira (20), quando participará de entrevistas na TV e participará de um debate, promovido por movimentos sociais com os candidatos ao governo do Estado.

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