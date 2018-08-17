Após cirurgia, André Moreira recebe alta do hospital

O candidato do PSOL passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula na última quinta-feira (16). A cirurgia foi bem sucedida e ele vai se recuperar do procedimento em casa.

De acordo com sua assessoria, Moreira deve reiniciar sua agenda de campanha na próxima segunda-feira (20), quando participará de entrevistas na TV e participará de um debate, promovido por movimentos sociais com os candidatos ao governo do Estado.