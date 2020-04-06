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Pandemia

Após cancelamento, Wimbledon vai receber seguro de R$ 650 milhões

Esta foi a 11.ª vez que o torneio é cancelado . Realizado desde 1877, Wimbledon só foi cancelado durante as duas Guerras Mundiais no século passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 17:23

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 17:23

Wimbledon
Quadra do Torneio de Wimbledon, na Inglaterra  Crédito: Reprodução Twitter
Os organizadores do tradicional Torneio de Wimbledon receberão 100 milhões de libras (cerca de R$ 650 milhões) de seguro após o cancelamento da edição deste ano por causa da pandemia do coronavírus.
Esta foi a 11.ª vez que a competição foi cancelada. Realizado desde 1877, Wimbledon só foi cancelado durante as duas Guerras Mundiais no século passado. Não foram disputadas as competições entre 1915 e 1918 e também entre 1940 e 1945. No dia 11 de outubro de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, a quadra central chegou a ser atingida por uma bomba.
Wimbledon é o segundo Grand Slam afetado pela pandemia. Há duas semanas, a Federação Francesa de Tênis (FFT, na sigla em francês) já havia determinado o adiamento de Roland Garros. O evento nas quadras de saibro de Paris foi remarcado para acontecer entre os dias 20 de setembro e 4 de outubro.
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A decisão foi criticada por entidades como a ATP, a WTA e a própria ITF (Federação Internacional de Tênis, na sigla em inglês), que acusaram os dirigentes franceses de agirem de forma unilateral.
O único torneio de Grand Slam disputado na temporada foi o Aberto da Austrália, em fevereiro, que teve como campeões o sérvio Novak Djokovic e a norte-americana Sofia Kenin.

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