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Facada

Após atentado, Espírito Santo deve ficar fora da rota de Bolsonaro

Evento do aliado dele, Carlos Manato, em Vila Velha, contou com oração para proteger o grupo dos 'esquerdopatas'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2018 às 22:23

Publicado em 07 de Setembro de 2018 às 22:23

Carlos Manato faz ato de campanha em Vila Velha, no dia seguinte do atentado a Jair Bolsonaro Crédito: Vinícius Valfré
O período necessário de recuperação por conta da facada recebida no abdômen deve tirar o Espírito Santo da rota de compromissos de campanha do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), ao menos antes do primeiro turno das eleições.
A avaliação é do aliado e candidato ao governo do Estado, Carlos Manato (PSL), que esperava trazer Bolsonaro para um corpo a corpo com eleitores de Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim no sábado da próxima semana, dia 15.
"Não, acredito que não (venha ao Estado antes da votação). Uma pessoa normal ficaria de 10 a 15 dias internado em um caso desse. Aí vai dar lá para o dia 20 ou 22. Sai do hospital com colostomia (uma bolsa para a eliminação de fezes). Vai para onde? Se ele conseguir ir para algum lugar, não é antes do dia 30", afirmou Manato, que é médico.
Manato acredita que pode ter a campanha prejudicada com a ausência de Bolsonaro, uma vez que contava com ele para conseguir votos. "Ele era meu motor, que ia me ajudar a alavancar no Norte e no Sul. As pessoas estão notando quem quer o mal do Brasil. É uma quadrilha, ligada ao PSOL, ao PT. Foi premeditado, passaram a faca de um pro outro", afirmou.
A última pesquisa do Instituto Futura, publicada pelos veículos da Rede Gazeta, mostrou Carlos Manato com apenas 3,4% das intenções de voto. Bolsonaro apareceu na liderança com 26,1% da preferência no Estado, no cenário com Fernando Haddad (PT).
CARREATA
O aliado de Bolsonaro no Espírito Santo fez um ato político na tarde desta sexta-feira (07) na Prainha, em Vila Velha. O evento reuniu algumas dezenas de apoiadores e contou com orações para a recuperação do presidenciável.
Na oração que antecedeu a saída de uma carreata, o pastor Fernando Fé pediu proteção a Deus contra os "esquerdopatas".
"Nós estamos aqui, todos reunidos, não por uma religião, mas porque somos cidadãos e queremos o melhor para nossa família. Meu Deus, guarde cada um com seus carros, guarde quem vai a pé, guarde quem vai aqui no trio. Nos guarde dos neuróticos, nos guarde dos esquerdopatas. Vamos sair marchando e protegidos pelos anjos de Deus", disse o religioso.
Manato afirmou que sua campanha não terá nenhum esquema especial de segurança. 

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