Após atentado, Bolsonaro diz que nunca fez mal a ninguém

Bolsonaro disse que nunca fez mal a ninguém e que no momento em que foi esfaqueado parecia uma pancada na boca do estômago Crédito: Reprodução

Em um vídeo divulgado nas redes sociais do candidato a reeleição ao Senado Magno Malta (PSL), o deputado Jair Bolsonaro falou pela primeira vez (veja abaixo) após o atentado que sofreu na tarde desta quinta-feira, em Juiz de Fora.

No vídeo Magno Malta, acompanhado pelos filhos de Bolsonaro Eduardo e Flavio, faz uma oração pela recuperação de Jair Bolsonaro. O candidato à Presidência disse que nunca fez mal a ninguém e que no momento em que foi esfaqueado parecia uma pancada na boca do estômago.

"Até o momento, Deus quis assim. Eu me preparava para um momento como esse porque você corre riscos. Mas, de vez em quando, a gente duvida, né! Será que o ser humano é tão mau assim? Nunca fiz mal a ninguém", destacou o parlamentar.

Com dificuldade para falar, o candidato agradeceu à equipe de médicos e enfermeiros que, disse, impediu que o pior acontecesse.

Ele ainda lamentou não poder comparecer ao desfile de Sete de Setembro, na Avenida Presidente Vargas, no Rio.





TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O ATENTADO CONTRA BOLSONARO

Jair Bolsonaro logo após ser esfaqueado em Juiz de Fora Crédito: Reprodução

Jair Bolsonaro (PSL) foi esfaqueado na tarde desta quinta-feira (6) durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele era carregado por apoiadores quando foi golpeado no abdômen. O suspeito, identificado como Adelio Bispo de Oliveira, foi preso em flagrante por policiais militares que estavam no local no momento do atentado. Bolsonaro estava sem colete à prova de balas, de acordo com o delegado Rodrigo Rolli, da Delegacia de Homicídios de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O candidato à presidência da Repúblicana tarde desta quinta-feira (6) durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele era carregado por apoiadores quando foi golpeado no abdômen. O suspeito,, foi preso em flagrante por policiais militares que estavam no local no momento do atentado., de acordo com o delegado Rodrigo Rolli, da Delegacia de Homicídios de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

PRISÕES

Polícia Militar identificou o suspeito de esfaquear Jair Bolsonaro. Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, confessou o crime. O homem é natural de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, e foi preso em flagrante logo após o atentado. Em depoimento, o acusado disse que o ataque contra o candidato foi "a mando de Deus", segundo diz a polícia. Autor do ataque também a polícia prendeu outras duas pessoas, que devem ser liberadas após prestarem depoimento na sede da Polícia Federal em Juiz de Fora. . Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, confessou o crime. O homem é natural de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, e foi preso em flagrante logo após o atentado. Em depoimento, o acusado disse que o ataque contra o candidato foi "a mando de Deus", segundo diz a polícia. Autor do ataque também alegou 'questões pessoais' para agredir Bolsonaro. Além de Adélio,, que devem ser liberadas após prestarem depoimento na sede da Polícia Federal em Juiz de Fora.

Suposto autor do ataque a facada em Bolsonaro Crédito: Reprodução

CONFUSÃO ANTES DO ATAQUE

Tumultos, tensão e bate-boca marcaram a visita de Jair Bolsonaro ao hospital filantrópico da Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer (Ascomcer), em Juiz de Fora, Minas Gerais, horas antes de ser atacado. Pacientes idosos em tratamento contra a doença tiveram dificuldade para entrar na unidade, devido a um cordão de isolamento feito por integrantes de um movimento conservador da cidade. Vestidos de preto, eles se diziam policiais e afirmavam fazer "segurança voluntária" do candidato.

Bolsonaro em agenda de campanha em Juiz de Fora Crédito: Fabio Motta

A HORA ATAQUE

NOTA DA POLÍCIA FEDERAL

escolta de policiais federais quando foi atingido por uma faca durante um ato público na cidade de Juiz de Fora/MG. O agressor foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia da PF naquele município. Foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato. A Polícia Federal informa que o candidato à Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, contava com apor uma faca durante um ato público na cidade de Juiz de Fora/MG. O agressor foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia da PF naquele município. Foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato.

Para a Polícia Militar, o crime foi premeditado. Os policiais estão atrás de telefones celulares, documentos ou qualquer outra pista que possa esclarecer e o autor do crime agiu sozinho ou se teve ajuda. Os policiais estão atrás de telefones celulares, documentos ou qualquer outra pista que possa esclarecer e o autor do crime agiu sozinho ou se teve ajuda.

VÍDEOS

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Jair Bolsonaro sendo carregado por apoiadores após ser atingido na região do abdômen. Nas imagens (assista abaixo), o candidato aparece com as mãos na barriga.

LOCALIZAÇÃO

principal do centro da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O local é conhecido por abrigar lojas, cinemas e cafés. É uma espécia de calçadão exclusivo para pedestres. Tem cerca de 400 metros, entre as avenidas Barão do Rio Branco e Getúlio Vargas. A rua onde Jair Bolsonaro realizava ato de campanha quando recebeu a facada é considerada a, em Minas Gerais. O local é conhecido por abrigar lojas, cinemas e cafés. É uma espécia de calçadão exclusivo para pedestres. Tem cerca de 400 metros, entre as avenidas Barão do Rio Branco e Getúlio Vargas.

FILHOS NO TWITTER

Filhos de Jair Bolsonaro atualizaram o estado de saúde do pai poucos minutos após o atentado. Segundo Flavio e Eduardo Bolsonaro, nas primeiras publicações que realizaram em redes sociais, o presidenciável passava bem. poucos minutos após o atentado. Segundo Flavio e Eduardo Bolsonaro, nas primeiras publicações que realizaram em redes sociais, o presidenciável passava bem.





Eduardo Bolsonaro também utilizou as redes sociais para comentar o ocorrido. As informações que tenho são preliminares e neste tipo de situação sempre há muita notícia desencontrada. Mas chegou a mim que Jair Bolsonaro foi esfaqueado num evento em MG, mas está fora de risco de morte. Peço que orem por ele, publicou. Deputado Federal em São Paulo,. As informações que tenho são preliminares e neste tipo de situação sempre há muita notícia desencontrada. Mas chegou a mim que Jair Bolsonaro foi esfaqueado num evento em MG, mas está fora de risco de morte. Peço que orem por ele, publicou.

A CIRURGIA

cirurgia realizada no candidato à presidência Jair Bolsonaro terminou por volta das 19h40. Segundo informações, uma artéria chamada mesentérica foi rompida, mas o sangramento foi contido. O presidenciável foi para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Juiz de Fora. Na cirurgia foi realizada uma ileostomia. O procedimento conecta o intestino delgado para uma bolsa fora do corpo, evitando que as fezes passem pelo intestino grosso e possam causar uma infecção no local onde os médicos resolveram a perfuração. terminou por volta das 19h40. Segundo informações, uma artéria chamada mesentérica foi rompida, mas o sangramento foi contido.. Na cirurgia foi realizada uma ileostomia. O procedimento conecta o intestino delgado para uma bolsa fora do corpo, evitando que as fezes passem pelo intestino grosso e possam causar uma infecção no local onde os médicos resolveram a perfuração.

Jair Bolsonaro levou uma facada em ato de campanha em Minas Gerais Crédito: Reprodução

ALTA MÉDICA

REPERCUSSÃO NA IMPRENSA INTERNACIONAL

imprensa internacional repercutiram o ataque que ocorreu com o candidato à presidência. Os jornais "Clarín", "The News York Times" e "The Guardian" destacaram que a agressão gerou comoção entre os eleitores do candidato. As redes televisão "CNN" e "BBC" também destacaram o caso. Veículos deo ataque que ocorreu com o candidato à presidência. Os jornais "Clarín", "The News York Times" e "The Guardian" destacaram que a agressão gerou comoção entre os eleitores do candidato. As redes televisão "CNN" e "BBC" também destacaram o caso.

TWITTER MUNDIAL

o Twitter e o tema aparecia 8 vezes entre os 10 assuntos mais comentados do Brasil. Bolsonaro também teve destaque no Trending Topic's Mundial. O assunto teve 808 mil menções na rede social. O ataque sofrido por Jair Bolsonaro 'invadiu'e o tema aparecia 8 vezes entre os 10 assuntos mais comentados do Brasil. Bolsonaro também teve destaque no Trending Topic's Mundial.





O assunto bombou no Twitter e o tema aparece 8 vezes entre os 10 assuntos mais comentados do Brasil. No mundo, o nome e os vários codinomes de Bolsonaro aparecem 3 vezes nos Trending Topics Crédito: Reprodução | Twitter

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