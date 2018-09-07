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Veja vídeo

Após atentado, Bolsonaro diz que nunca fez mal a ninguém

Vídeo gravado em UTI foi divulgado pelo senador Magno Malta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2018 às 10:52

Publicado em 07 de Setembro de 2018 às 10:52

Bolsonaro disse que nunca fez mal a ninguém e que no momento em que foi esfaqueado parecia uma pancada na boca do estômago Crédito: Reprodução
Em um vídeo divulgado nas redes sociais do candidato a reeleição ao Senado Magno Malta (PSL), o deputado Jair Bolsonaro falou pela primeira vez (veja abaixo) após o atentado que sofreu na tarde desta quinta-feira, em Juiz de Fora.
No vídeo Magno Malta, acompanhado pelos filhos de Bolsonaro Eduardo e Flavio, faz uma oração pela recuperação de Jair Bolsonaro. O candidato à Presidência disse que nunca fez mal a ninguém e que no momento em que foi esfaqueado parecia uma pancada na boca do estômago.
"Até o momento, Deus quis assim. Eu me preparava para um momento como esse porque você corre riscos. Mas, de vez em quando, a gente duvida, né! Será que o ser humano é tão mau assim? Nunca fiz mal a ninguém", destacou o parlamentar.
Com dificuldade para falar, o candidato agradeceu à equipe de médicos e enfermeiros que, disse, impediu que o pior acontecesse.
Ele ainda lamentou não poder comparecer ao desfile de Sete de Setembro, na Avenida Presidente Vargas, no Rio.
 
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O ATENTADO CONTRA BOLSONARO
Jair Bolsonaro logo após ser esfaqueado em Juiz de Fora Crédito: Reprodução
O candidato à presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) foi esfaqueado na tarde desta quinta-feira (6) durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele era carregado por apoiadores quando foi golpeado no abdômen. O suspeito, identificado como Adelio Bispo de Oliveira, foi preso em flagrante por policiais militares que estavam no local no momento do atentado. Bolsonaro estava sem colete à prova de balas, de acordo com o delegado Rodrigo Rolli, da Delegacia de Homicídios de Juiz de Fora, em Minas Gerais. 
> OPINIÃO DA GAZETA | Ataque é mais uma ferida aberta no país
PRISÕES
A Polícia Militar identificou o suspeito de esfaquear Jair Bolsonaro. Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, confessou o crime. O homem é natural de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, e foi preso em flagrante logo após o atentado. Em depoimento, o acusado disse que o ataque contra o candidato foi "a mando de Deus", segundo diz a polícia. Autor do ataque também alegou 'questões pessoais' para agredir Bolsonaro. Além de Adélio, a polícia prendeu outras duas pessoas, que devem ser liberadas após prestarem depoimento na sede da Polícia Federal em Juiz de Fora.
> Veja o perfil completo do agressor
Suposto autor do ataque a facada em Bolsonaro Crédito: Reprodução
CONFUSÃO ANTES DO ATAQUE
Tumultos, tensão e bate-boca marcaram a visita de Jair Bolsonaro ao hospital filantrópico da Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer (Ascomcer), em Juiz de Fora, Minas Gerais, horas antes de ser atacado. Pacientes idosos em tratamento contra a doença tiveram dificuldade para entrar na unidade, devido a um cordão de isolamento feito por integrantes de um movimento conservador da cidade. Vestidos de preto, eles se diziam policiais e afirmavam fazer "segurança voluntária" do candidato.
Bolsonaro em agenda de campanha em Juiz de Fora Crédito: Fabio Motta
A HORA ATAQUE
O candidato Jair Bolsonaro foi atingido com uma faca por volta das 15h40 desta quinta (6), enquanto era carregado nos ombros por um apoiador em um evento de sua campanha em Juiz de Fora. Ele foi prontamente socorrido e levado para cirurgia. Médicos constataram lesões no intestino e em uma artéria que alimenta o sistema digestivo. No fim da tarde, o estado de Bolsonaro era considerado estável. Após o procedimento cirúrgico, ele foi levado para o CTI. Médicos do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, vão a Minas Gerais avaliar o parlamentar para uma possível transferência para SP.
> Magno Malta usa foto falsa para ligar agressor a Lula
NOTA DA POLÍCIA FEDERAL
A Polícia Federal informa que o candidato à Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, contava com a escolta de policiais federais quando foi atingido por uma faca durante um ato público na cidade de Juiz de Fora/MG. O agressor foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia da PF naquele município. Foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato.
Para a Polícia Militar, o crime foi premeditado. Os policiais estão atrás de telefones celulares, documentos ou qualquer outra pista que possa esclarecer e o autor do crime agiu sozinho ou se teve ajuda. 
VÍDEOS
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Jair Bolsonaro sendo carregado por apoiadores após ser atingido na região do abdômen. Nas imagens (assista abaixo), o candidato aparece com as mãos na barriga.
LOCALIZAÇÃO
A rua onde Jair Bolsonaro realizava ato de campanha quando recebeu a facada é considerada a principal do centro da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O local é conhecido por abrigar lojas, cinemas e cafés. É uma espécia de calçadão exclusivo para pedestres. Tem cerca de 400 metros, entre as avenidas Barão do Rio Branco e Getúlio Vargas.
FILHOS NO TWITTER
Filhos de Jair Bolsonaro atualizaram o estado de saúde do pai poucos minutos após o atentado. Segundo Flavio e Eduardo Bolsonaro, nas primeiras publicações que realizaram em redes sociais, o presidenciável passava bem.
 
Deputado Federal em São Paulo, Eduardo Bolsonaro também utilizou as redes sociais para comentar o ocorrido. As informações que tenho são preliminares e neste tipo de situação sempre há muita notícia desencontrada. Mas chegou a mim que Jair Bolsonaro foi esfaqueado num evento em MG, mas está fora de risco de morte. Peço que orem por ele, publicou.
A CIRURGIA
A cirurgia realizada no candidato à presidência Jair Bolsonaro terminou por volta das 19h40. Segundo informações, uma artéria chamada mesentérica foi rompida, mas o sangramento foi contido. O presidenciável foi para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Juiz de Fora. Na cirurgia foi realizada uma ileostomia. O procedimento conecta o intestino delgado para uma bolsa fora do corpo, evitando que as fezes passem pelo intestino grosso e possam causar uma infecção no local onde os médicos resolveram a perfuração.
Jair Bolsonaro levou uma facada em ato de campanha em Minas Gerais Crédito: Reprodução
ALTA MÉDICA
O quadro de saúde do deputado não é aparentemente tão simples como pensava a própria família. A previsão de internação do presidenciável é de oito a dez dias. Um médico do Espírito Santo ouvido pela reportagem do Gazeta Online avalia que Bolsonaro pode ficar afastado até a eleição.
REPERCUSSÃO NA IMPRENSA INTERNACIONAL
Veículos de imprensa internacional repercutiram o ataque que ocorreu com o candidato à presidência. Os jornais "Clarín", "The News York Times" e "The Guardian" destacaram que a agressão gerou comoção entre os eleitores do candidato. As redes televisão "CNN" e "BBC" também destacaram o caso.
> VITOR VOGAS | Armas deveriam ser outras
TWITTER MUNDIAL
O ataque sofrido por Jair Bolsonaro 'invadiu' o Twitter e o tema aparecia 8 vezes entre os 10 assuntos mais comentados do Brasil. Bolsonaro também teve destaque no Trending Topic's Mundial. O assunto teve 808 mil menções na rede social. 
 
O assunto bombou no Twitter e o tema aparece 8 vezes entre os 10 assuntos mais comentados do Brasil. No mundo, o nome e os vários codinomes de Bolsonaro aparecem 3 vezes nos Trending Topics Crédito: Reprodução | Twitter
PRESIDENCIÁVEIS 
Os candidatos à presidência da República comentaram o atentado sofrido por Jair Bolsonaro. Fernando Haddad (PT) classificou o ato como "lastimável e "absurdo". Já Ciro Gomes (PDT) disse que "toda violência deve ser repudiada". Marina Silva (Rede) escreveu que "a violência contra o candidato Jair Bolsonaro é inadmissível". Alvaro Dias (Podemos), Geraldo Alckmin (PSDB), Henrique Meirelles (MDB), João Amoêdo (Novo) e Cabo Daciolo (Patriota) também se manifestaram nas redes sociais.
> ATAQUE A BOLSONARO | Acompanhe todas as publicações

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