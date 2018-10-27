Após apoiar Haddad, Joaquim rebate Bolsonaro e reclama de manipulação

Joaquim Barbosa Crédito: José Cruz/Agência Brasill

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa rebateu o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) no Twitter e o acusou de usar seu nome em "manipulação" durante a campanha eleitoral. Após anunciar em seu Twitter o apoio ao candidato do PT, Fernando Haddad, o candidato escreveu na rede social que Barbosa disse que "só Bolsonaro não foi comprado pelo PT no esquema de corrupção do mensalão".

Barbosa ressaltou que, desde 2014, "jamais emitiu opinião sobre a conhecida Ação Penal 470" e até mudou de atividade profissional. Neste sábado, o ex-ministro publicou um "esclarecimento público no Twitter" e desautorizou Bolsonaro a usar seu nome neste sentido. Ele frisou que, como o processo em questão envolvia líderes e presidentes de partidos, "jamais poderia" ter absolvido ou exonerado ou mesmo julgado o candidato do PSL.

"Bolsonaro não era líder e nem presidente do partido. Ele não fazia parte do processo do mensalão. Só se julga quem é parte do processo. Portanto, eu jamais poderia tê-lo absolvido ou exonerado. Ou julgado. É falso, portanto, o que ele vem dizendo por aí", escreveu o relator do processo do Mensalão.