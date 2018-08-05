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Definições partidárias

Após aliança com PRB e PSL, PR lança Magno Malta à reeleição

Subtenente Assis foi confirmado para disputar a outra vaga na chapa para o Senado, mas Magno já afirmou que pedirá o segundo voto para Ricardo Ferraço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 13:54

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 13:54

Amaro Neto, Carlos Manato, Magno Malta e Lauriete Rodrigues na convenção do PR em Vila Velha Crédito: Renato Paoliello
Ao som de "noites traiçoeiras" - a segunda canção a ser executada, após o Hino Nacional -, o PR lançou neste domingo (5) o senador Magno Malta, em convenção, como candidato à reeleição. O evento, em um cerimonial em Vila Velha, também sela a parceria do partido com o PSL do deputado federal Carlos Manato, agora candidato ao governo do Estado. O PRB, outro partícipe da aliança, faz-se presente com o deputado estadual Amaro Neto.
"Faz um milagre em mim" (entra na minha casa, entra na minha vida) também fez parte da trilha sonora. A ex-deputada federal e cantora Lauriete Rodrigues é candidata à Câmara dos Deputados, assim como o deputado estadual Gilson Lopes. Um dos líderes da greve dos caminhoneiros, Bira Nobre vai tentar uma vaga na Assembleia Legislativa.
O outro candidato ao Senado na chapa é o subtenente Assis (PSL), do Corpo de Bombeiros. No entanto, Magno já afirmou que vai pedir votos para o senador Ricardo Ferraço (PSDB), que está na chapa do ex-governador Renato Casagrande (PSB).
O tenente-coronel Carlos Alberto Foresti, até então pré-candidato ao Palácio Anchieta, é candidato a deputado estadual.
 

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