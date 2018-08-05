Após aliança com PRB e PSL, PR lança Magno Malta à reeleição

Ao som de "noites traiçoeiras" - a segunda canção a ser executada, após o Hino Nacional -, o PR lançou neste domingo (5) o senador Magno Malta, em convenção, como candidato à reeleição. O evento, em um cerimonial em Vila Velha, também sela a parceria do partido com o PSL do deputado federal Carlos Manato, agora candidato ao governo do Estado. O PRB, outro partícipe da aliança, faz-se presente com o deputado estadual Amaro Neto.