Após aliança com PRB e PSL, PR lança Magno Malta à reeleição

Ao som de "noites traiçoeiras" - a segunda canção a ser executada, após o Hino Nacional -, o PR lançou neste domingo (5) o senador Magno Malta, em convenção, como candidato à reeleição. O evento, em um cerimonial em Vila Velha, também sela a parceria do partido com o PSL do deputado federal Carlos Manato, agora candidato ao governo do Estado. O PRB, outro partícipe da aliança, faz-se presente com o deputado estadual Amaro Neto.
"Faz um milagre em mim" (entra na minha casa, entra na minha vida) também fez parte da trilha sonora. A ex-deputada federal e cantora Lauriete Rodrigues é candidata à Câmara dos Deputados, assim como o deputado estadual Gilson Lopes. Um dos líderes da greve dos caminhoneiros, Bira Nobre vai tentar uma vaga na Assembleia Legislativa.
O outro candidato ao Senado na chapa é o subtenente Assis (PSL), do Corpo de Bombeiros. No entanto, Magno já afirmou que vai pedir votos para o senador Ricardo Ferraço (PSDB), que está na chapa do ex-governador Renato Casagrande (PSB).
O tenente-coronel Carlos Alberto Foresti, até então pré-candidato ao Palácio Anchieta, é candidato a deputado estadual.