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Operação Zelotes

Após adiamentos, depoimento de Lula em ação sobre caças é remarcado

Ex-presidente será ouvido em junho, na condição de réu, na Justiça Federal de Brasília

Publicado em 14 de Março de 2018 às 17:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 17:43
Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: Fernando Madeira
O juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, marcou para o dia 21 de junho o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ação penal em que ele é réu por supostas irregularidades em negociações que levaram o governo brasileiro a comprar 36 caças da empresa sueca Saab.
Essa é a terceira vez que o depoimento é agendado. Nas outras duas vezes, a oitiva foi suspensa por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), para que todas as testemunhas de defesa que moram no exterior sejam ouvidas. Prestarão depoimento no mesmo dia um dos filhos do ex-presidente, Luís Cláudio Lula da Silva, e o casal de empresários Marcondes Machado e Cristina Mautoni Marcondes Machado, todos na condição de réus.
O Ministério Público Federal (MPF) os acusa pelos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os crimes teriam sido cometidos entre 2013 e 2015. Na condição de ex-presidente, Lula teria prometido ajudar o casal de lobistas Mauro Marcondes e Cristina Mautoni, também réus, que representavam os interesses da Saab e das montadoras MMC e Caoa. Em troca, eles teriam repassado mais de R$ 2,5 milhões a Luís Cláudio. Os quatro negam as acusações.
Lula já prestou um depoimento na 10ª Vara Federal de Brasília, em março de 2017, na ação penal em que ele é acusado de atuar para impedir a delação premiada de Nestor Cerveró. Em setembro, o MPF pediu a absolvição do petista no caso. O caso aguarda uma sentença do juiz Vallisney Oliveira.
O ex-presidente ainda é réu em outras duas ações em Brasília, e em mais duas na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde também já foi condenado uma vez, pelo juiz Sergio Moro, em janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) manteve a condenação, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

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