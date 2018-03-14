Após adiamentos, depoimento de Lula em ação sobre caças é remarcado

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: Fernando Madeira

O juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, marcou para o dia 21 de junho o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ação penal em que ele é réu por supostas irregularidades em negociações que levaram o governo brasileiro a comprar 36 caças da empresa sueca Saab.

Essa é a terceira vez que o depoimento é agendado. Nas outras duas vezes, a oitiva foi suspensa por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), para que todas as testemunhas de defesa que moram no exterior sejam ouvidas. Prestarão depoimento no mesmo dia um dos filhos do ex-presidente, Luís Cláudio Lula da Silva, e o casal de empresários Marcondes Machado e Cristina Mautoni Marcondes Machado, todos na condição de réus.

O Ministério Público Federal (MPF) os acusa pelos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os crimes teriam sido cometidos entre 2013 e 2015. Na condição de ex-presidente, Lula teria prometido ajudar o casal de lobistas Mauro Marcondes e Cristina Mautoni, também réus, que representavam os interesses da Saab e das montadoras MMC e Caoa. Em troca, eles teriam repassado mais de R$ 2,5 milhões a Luís Cláudio. Os quatro negam as acusações.

Lula já prestou um depoimento na 10ª Vara Federal de Brasília, em março de 2017, na ação penal em que ele é acusado de atuar para impedir a delação premiada de Nestor Cerveró. Em setembro, o MPF pediu a absolvição do petista no caso. O caso aguarda uma sentença do juiz Vallisney Oliveira.