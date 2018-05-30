Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Apontado como operador do PSDB, Paulo Preto volta a ser preso
Descumpriu decisão judicial

Apontado como operador do PSDB, Paulo Preto volta a ser preso

Ex-diretor da Dersa teria descumprido decisão judicial

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 11:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 11:36
Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa, em audiência pública no Senado Crédito: Reprodução/TV Senado
Apontado como operador de propinas do PSDB em São Paulo, o ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, voltou a ser preso na manhã desta quarta-feira, segundo informações da TV Globo. Ele teria descumprido decisão judicial.
Paulo Preto havia sido solto no último dia 11 por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. Ele havia sido preso no dia 6 de abril por decisão da 5ª Vara Criminal Federal em São Paulo, a mesma que aceitou denúncia contra ele pelo desvio de R$ 7,7 milhões, entre 2009 e 2011, durante o governo de José Serra (PSDB).
No dia 14, o Ministério Público Federal de São Paulo havia pedido a prisão do ex-diretor da Dersa novamente por ele ter faltado a a audiência marcada na 5ª Vara Federal de São Paulo.
O susposto operador é acusado de incluir 1,8 mil falsos beneficiários de desapropriações em função das obras do trecho Sul do Rodoanel, da Avenida Jacu-Pêssego e das obras de ampliação da Marginal Tietê. As atividades de Paulo Preto junto às construtoras que venciam licitações em obras viárias no estado foram relatadas na delação de Adir Assad, antigo operador de propina em esquema de lavagem de dinheiro.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados