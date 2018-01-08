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Pesquisa

Apoio à pena de morte cresce no Brasil, diz Datafolha

De acordo com o levantamento, mais da metade dos brasileiros é favorável a esse tipo de punição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 18:56

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 18:56

De acordo com a pesquisa, que ouviu 2.765 pessoas em 192 cidades, 57% dos entrevistados se disseram favoráveis à aplicação da pena Crédito: Pixabay
Em nove anos, o apoio da população brasileira à pena de morte no país saltou 10 pontos percentuais, segundo levantamento do Instituto Datafolha publicado nesta segunda-feira (8).
De acordo com a pesquisa, que ouviu 2.765 pessoas em 192 cidades, 57% dos entrevistados se disseram favoráveis à aplicação da pena. Em 2008, 47% tinham a mesma opinião.
No recorte por faixa de renda, o apoio à pena de morte é maior entre os brasileiros com renda mensal de até cinco salários mínimos: 58%. Entre os que ganham de cinco a dez salários, a aceitação recua para 51%.
Ainda segundo o levantamento, entre as mulheres, o apoio a esse tipo de punição, com 54% de apoio ante 60% dos homens.
Já a faixa etária que é mais favorável é a de 25 a 34 anos de idade, em que 61% se disseram favoráveis a aceitar a execução de condenados. Brasileiros acima de 60 anos, por outro lado, são menos propensos à pena de morte, com 52% de apoio.
A margem de erro da sondagem é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

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