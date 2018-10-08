Apoiados por Hartung amargam derrotas nas urnas

Em vídeo, Paulo Hartung (MDB) declara apoio a Geraldo Alckmin (PSDB) Crédito: Reprodução

O hartunguismo saiu enfraquecido das urnas. O governador Paulo Hartung (MDB) não disputou a reeleição, anunciou, ainda em julho, que penduraria as chuteiras e, assim, não deve concorrer a mais nenhum cargo eletivo daqui pra frente. Mas não saiu de cena totalmente. O emedebista chegou a apoiar, já na reta final da campanha, nomes para diversos cargos. A maioria tem trajetória política ligada a ele. Mas os eleitores não embarcaram nesta onda.

Três vices de Hartung, Lelo Coimbra (MDB) (2003-2006), Ricardo Ferraço (PSDB) (2007-2010) e César Colnago (PSDB) (2015-2018), amargaram derrotas. Lelo buscava a reeleição para a Câmara; Colnago, que já foi deputado federal, voltar à Casa, e Ferraço, a reeleição para o Senado.

Lelo, apesar de ter contado com a maior parte dos recursos do próprio partido  que ele preside no Estado  e com um vídeo em que Hartung, de quem é aliado de primeira hora, pede votos para ele, não conseguiu o feito. Ele obteve, desta vez, 52.765 votos. Em 2014, foram 94.759.

a três dias da eleição o emedebista declarou apoio a ele. Colnago, que estava na aliança do ex-governador Renato Casagrande (PSB), mas não rompido com o atual governador, foi a opção de 34.187 eleitores neste pleito. Já Ferraço ficou em 4º lugar na disputa pelas duas vagas do Senado, com 480.122 votos. Apesar de o tucano também ter ficado ao lado de Casagrande, adversário político de Hartung,

OUTROS NOMES

O ex-secretário de Segurança Pública André Garcia (MDB) obteve 18.586 votos, mas não ficou com uma das 30 cadeiras na Assembleia. Como o sistema eleitoral proporcional leva em conta não apenas o desempenho individual, mas também o da coligação, candidatos com votação inferior à do ex-secretário conseguiram vagas na Casa.

Rodney Miranda (PRB), que também já comandou a Segurança Pública no mandato anterior de Hartung e que, na gestão atual, foi abrigado na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, não conseguiu se eleger deputado federal. Ele recebeu 42.829 votos.

Anselmo Tozi (PSDB), que já foi secretário de Saúde de Hartung e, até abril deste ano, era diretor da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agehr), tentou, sem sucesso, tornar-se deputado estadual. Foi a escolha de 6.125 eleitores.

O secretário-geral do PTB estadual, Haroldo Santos Filho, outro que tinha apoio de Hartung, obteve apenas 3.066 votos para a Assembleia.

Luzia Toledo (MDB), um nome tradicional da Assembleia Legislativa, desta vez ficou de fora, com 17.312 votos, mesmo com um vídeo de apoio gravado pelo governador.

O escolhido foi Geraldo Alckmin (PSDB), que ficou em 4º lugar no país, com 4,8% dos votos. No Espírito Santo, foram 4,76%. Hartung demorou a dizer quem apoiaria para na corrida pela Presidência da República. Mas no último dia 1º o fez., que ficou em 4º lugar no país, com 4,8% dos votos.

ELEITOS

Paulo Hartung ao lado de Erick Musso no lançamento de sua candidatura a deputado estadual Crédito: Léo Nunes

também pediu votos para Fabiano Contarato (Rede), o candidato ao Senado que veio a ser o mais votado, escolha de 1.117.036 eleitores. Contarato, até abril deste ano, fazia parte do time do governador: era corregedor-geral do Estado. Mas alguns nomes que contaram com apoio declarado de Hartung venceram. No mesmo dia em que apontou para Ricardo Ferraço, o governador, o candidato ao Senado que veio a ser o mais votado, escolha de 1.117.036 eleitores. Contarato, até abril deste ano, fazia parte do time do governador: era corregedor-geral do Estado.

O primeiro a contar com o endosso de Hartung, ainda em agosto, foi o deputado estadual Erick Musso (PRB). Ele foi reeleito com 21.188 votos. . Ele foi reeleito com 21.188 votos.