Apoiadores de Lula são atacados a tiros na madrugada em Curitiba

Manifestantes protestam após ataque durante a madrugada deste sábado (28) Crédito: Reprodução

Apoiadores do ex-presidente Lula foram atacados a tiros durante a madrugada deste sábado (28). Eles estavam no acampamento montado em Curitiba desde a prisão do petista. Segundo as lideranças, duas pessoas ficaram feridas, uma delas, Jeferson Lima de Menezes, recebeu um tiro no pescoço. Em sua conta no Twitter, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que a militância sofreu um atentado e que espera "providência rigorosa por parte das autoridades de segurança". Os apoiadores realizaram uma manifestação, na manhã deste sábado, contra o ataque. A Avenida Mascarenha de Morais, no bairro Santa Candida, foi fechada, mas já foi liberada.

De acordo os militantes, um grupo contrário ao ex-presidente Lula rondava a área durante a madrugada desde as 2h gritando palavras de ordem e exigindo que deixassem o local. Teriam sido disparados sete tiros contra os militantes. Jeferson, um dos atingidos, atuava na madrugada como segurança voluntário do acampamento. Ele está Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Trabalhador (UTI), em Curitiba. Uma foto, que circula nas redes sociais, mostra casaco ensanguentado que supostamente seria de uma das vítimas.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que os tiros partiram de um indivíduo que estava a pé. Segundo o órgão, uma pessoa foi ferida e levada para o hospital. Um outro tiro teria acertado o banheiro químico e os estilhaços feriram, sem gravidade, uma mulher no ombro.

As polícias militar, civil e científica do Paraná foram acionadas. Um grupo de peritos analisou as marcas de tiros no local ainda durante a madrugada. Foram recolhidas cápsulas de pistola 9 mm, e foi aberto um inquérito para apurar o caso.

Ao GLOBO, por telefone, os militantes disseram que são alvos de provocações de grupos anti-PT desde que chegaram à cidade.

No Twitter, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que espera providências: " Muito grave o atentado nesta madrugada ao acampamento da vigília democrática de solidariedade ao Lula. Companheiro Jeferson, de São Paulo, baleado no pescoço corre risco de morte. Esperamos providência rigorosa por parte das autoridades de segurança".

A polícia pretende aumentar a segurança na região, para onde está prevista uma grande manifestação na próxima terça-feira, 1º de Maio, dia do Trabalho. O evento está sendo organizado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT).