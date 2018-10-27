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Carreata

Apoiadores de Bolsonaro se concentram no DF a favor do candidato

Apoiadores do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) estão reunidos em frente ao Estádio Mané Garrincha, na região central de Brasília, nesta tarde deste sábado (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 19:34

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 19:34

Jair Bolsonaro (PSL), candidato à Presidência da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
Apoiadores do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) estão reunidos em frente ao Estádio Mané Garrincha, na região central de Brasília, nesta tarde deste sábado (27). Por enquanto, há um carro de som no local, tocando músicas em apoio a Bolsonaro, seguido por uma fila de cerca de 50 carros. Apoiadores continuam a chegar em outros veículos com bandeiras do Brasil, camisetas e faixas a favor do candidato.
> Jair Bolsonaro (PSL) prega cautela e prepara ação na internet
A intenção dos organizadores é fazer uma carreta pela Esplanada dos Ministérios em um trajeto de pouco mais de 5 quilômetros a partir do estádio. Um dos motes dos organizadores é que não há virada de votos a favor de Fernando Haddad (PT) na reta final da campanha, como sugere o concorrente.

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