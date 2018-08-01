Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Apoiadores de Bolsonaro pedem assinaturas para projeto que anistia PMs
Mudança na lei

Apoiadores de Bolsonaro pedem assinaturas para projeto que anistia PMs

Durante evento com Bolsonaro em Vitória, correligionários pediram apoio para projeto de lei de iniciativa popular que benefícia policiais militares

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 23:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 23:26
Bolsonaro é carregado no colo na chegada a Vitória Crédito: Fernando Madeira
Apoiadores do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) aproveitam o evento do presidenciável na noite desta terça-feira (31), em Vitória, para recolher assinaturas para propor um projeto de lei popular de anistia aos policiais militares que participaram da greve, em fevereiro de 2017. As firmas estão sendo recolhidas logo na entrada do evento, realizado no ginásio do Álvares Cabral. 
Bolsonaro está em Vitória para participar de evento em apoio ao pré-candidato do PSL ao governo do Estado, tenente-coronel Carlos Alberto Foresti, que foi expulso da PM capixaba por envolvimento na greve.
O capitão da reserva do Exército foi questionado na última segunda-feira (31), durante o programa Roda Viva, da TV Cultura, sobre sua influência na greve dos policiais militares no Espírito Santo, em fevereiro de 2017. O jornalista Leonêncio Nossa, do Estadão, o acusou de ter apoiado o movimento paredista, algo que Bolsonaro negou.
Na entrevista, o presidenciável afirmou que nunca disse que "os militares tinham que permanecer nos quartéis". Bolsonaro contou que é amigo do ex-deputado federal Capitão Assumção, que foi preso após ser apontado como um dos suspeitos de iniciar a greve nos quartéis, mas que não teve contato com ele e nem o influenciou a manter a paralisação.
"Me mostra eu dizendo que eles (policiais) tinham que permanecer nos quartéis. Não existe esse vídeo. O capitão Assumção foi meu amigo enquanto parlamentar. Não sei a condição dele e o que estava fazendo lá. Eu não tive qualquer contato. O capitão é extremamente responsável pelo o que ele faz. Nunca participei de greve, motim ou amotinagem. Não defendi em redes sociais, não procede, disse o deputado em resposta a Nossa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados