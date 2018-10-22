Apoiadores de Bolsonaro no Estado ironizam 'caixa 2' em manifestação

Manifestantes pró-Bolsonaro chegam a Praça do Pedágio, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

A manifestação reuniu cerca de 110 mil pessoas, segundo a organização. Para a Polícia Militar, foram 40 mil participantes. Nos discursos não faltaram críticas às denúncias de que a campanha de Bolsonaro teria usado dinheiro de empresários para disparar mensagens anti-petistas em massa pelo WhatsApp, como publicou o jornal "Folha de São Paulo", na quinta-feira (18). A prática é considerada doação de campanha não declarada de empresas, o que é proíbido, mas a equipe do presidenciável nega envolvimento. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar as denúncias.

Com bom humor, alguns eleitores se fantasiaram de "caixa dois de Bolsonaro".

"Sou a favor que investiguem estas denúncias de caixa dois, até para provar que é o próprio povo que está mandando mensagens em favor de Bolsonaro. Queremos mudança no rumo deste país. Eu mesmo compartilho com a minha família mensagens em apoio a ele", disse o caminhoneiro aposentado Enildo Rosa, de 64 anos. Ele foi à manifestação com uma placa de "caixa dois de Bolsonaro", no pescoço.

Para o representante comercial e cervejeiro Igor Machado, de 34 anos, as acusações contra o seu candidato são falsas e representam "desespero" de opositores a poucos dias da eleição.

"Está um clima esquisito nessas eleições, em vez de debaterem propostas fica esse jogo de ataques. Eu não acredito que seja verdade, mas sou a favor que investiguem. Não só na campanha do Bolsonaro, mas na campanha do Haddad também", afirma. O cervejeiro produziu 150 litros de um chope artesanal, que chamou de "ChoppMito", em homenagem à Bolsonaro.

Os organizadores também ironizaram as denúncias feita pelo PT de "caixa dois" na campanha do presidenciável. O partido pediu a abertura de investigação judicial, já aceita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Cadê os R$ 12 milhões que eles disseram que nós recebemos? Eu estou querendo saber por que precisamos pagar o trio elétrico que trouxemos para a manifestação. Nós viemos de graça", gritou um dos líderes do movimento ao microfone.

Uma caixa de papelão e uma sacola de pano com a inscrição "caixa dois" circularam na Praça do Papa para receber doações de apoiadores de Bolsonaro. O recurso, de acordo com organizadores, será usado para a estrutura que pretendem montar para o dia 28, para a comemoração, caso Bolsonaro vença as eleições.

"Organizamos este e outros atos pró-Bolsonaro sem nenhum tipo de financiamento. Tiramos dinheiro do nosso bolso. Nós somos o 'caixa dois', trabalhamos de graça para ele. Não se pode, a poucos dias da eleição, ter decisões precipitadas pautadas em matérias jornalísticas. Não há prova nenhuma", afirmou o cirurgião plástico Humberto Pinto, um dos organizadores do evento.





Segundo ele, será montada uma estrutura na Praça do Papa às 17h, no dia 28, quando acontece a votação em segundo turno para presidente. A intenção é comemorar uma eventual vitória de Bolsonaro.

MANATO SOBRE DENÚNCIA: "ESTAMOS COM A CONSCIÊNCIA TRANQUILA"

Manato entregando adesivos a eleitores em ato a favor do Bolsonaro Crédito: Rafael Silva

O presidente do PSL no Espírito Santo, Carlos Manato, também compareceu à manifestação, junto com o deputado estadual eleito Torino Marques (PSL).

"O partido não doou R$ 1 para isso aqui. As camisas, os adesivos que estão sendo distribuídos e o aluguel dos trios estão todos sendo pagos pela população. Não é perfil do Bolsonaro fazer caixa dois, estamos com a consciência tranquila que não recebemos dinheiro de empresa para fazer campanha", disse Manato.

Membros do PSL também coletaram dados de eleitores interessados em ser fiscais de urnas eletrônicas no dia da votação. O grupo irá acompanhar os votos com o objetivo "de impedir que haja fraudes".

Caso Bolsonaro seja eleito, Manato diz que irá ajudar o novo presidente a formar sua base dentro do Congresso. Ele indica que um dos caminhos será promover mudanças no regimento interno da Câmara.