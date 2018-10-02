Aplicativo Pardal recebe 616 denúncias eleitorais em setembro no ES

A versão 2018 do aplicativo Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral para uso gratuito em smartphones e tablets Crédito: TSE

A maior parte dos registros recebidos no mês de setembro no aplicativo Pardal, que serve para denunciar irregularidades em campanhas políticas, foi por propaganda eleitoral irregular, com 394 notificações no Espírito Santo, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). Ao todo, foram 616 denúncias no mês.

O aplicativo, criado pelo TRE-ES e utilizado no Estado desde 2012, também recebeu 73 denúncias de crimes eleitorais, 71 de uso da máquina pública, 16 de compra de votos, e 62 por outros motivos. Nas eleições de 2018, ele está sendo usado por todo o Brasil pela primeira vez. A ferramenta possibilita aos eleitores denunciarem infrações durante as campanhas eleitorais, atuando como fiscais da eleição e importantes atores no combate à corrupção eleitoral.

Danilo Marchiori, secretário de Tecnologia de Informação do TRE-ES, explicou como é feita a investigação depois que a denúncia é recebida. "Quando a denúncia é enviada, chega uma via para o juiz eleitoral e uma outra para o promotor eleitoral. Cada um atua em paralelo imediatamente nessa denúncia. O juiz, por exemplo, pode exercer o poder de polícia, mandando tirar a propaganda, quando for o caso. O promotor pode disparar o processo de investigação, que pode resultar em um inquérito contra o candidato", explicou o secretário.

A apuração das denúncias recebidas no Espírito Santo também é feita pelo Núcleo de Combate aos Crimes e Corrupção Eleitoral (Nucoe). Esse núcleo é composto por juízes eleitorais auxiliares, procuradores regionais eleitorais auxiliares, policiais federais, militares e civis.

As denúncias no Pardal são feitas para as campanhas de deputados estaduais, deputados federais, senadores e governadores. O aplicativo está disponível para os usuários dos sistemas Android e iOS. As denúncias sobre campanhas presidenciais devem ser feitas diretamente no TRE ou no Ministério Público Eleitoral (MPE).

Marchiori também apontou a relevância da ferramenta criada no Estado. "A gente fica muito satisfeito de ver uma solução que foi pensada aqui no Espírito Santo ter sido reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral e nesse ano ser de utilização nacional. Nós ficamos muito felizes com a contribuição que o Espírito Santo deu para a eleição em todo o Brasil", afirmou.

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