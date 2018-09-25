Aplicativo da Justiça Eleitoral recebe mais de 10 mil denúncias em um mês

Crédito: Arquivo/Agência Brasil/Agência Brasil

Desenvolvido pela Justiça Federal para ajudar na fiscalização das campanhas políticas, o aplicativo Pardal registrou mais de dez mil denúncias de irregularidades desde que foi lançado, há um mês. As infrações, que ainda serão apuradas pelas autoridades, envolvem principalmente supostas ilegalidades na propaganda eleitoral: são 6.839 notificações do tipo ante as 10.275 recebidas pela plataforma.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), houve 1.376 relatos de possíveis crimes eleitorais no período e 238 notificações de compra de voto. Também foram registradas 89 denúncias contra doações e gastos eleitorais, conforme o boletim fechado na noite desta segunda-feira. O objetivo da ferramenta, diz o TSE, é "incentivar os cidadãos a atuar como fiscais da eleição no combate à corrupção eleitoral".