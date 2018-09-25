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Irregularidades

Aplicativo da Justiça Eleitoral recebe mais de 10 mil denúncias em um mês

Maioria das notificações é ligada a ilegalidades na propaganda política
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 11:41

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 11:41

Crédito: Arquivo/Agência Brasil/Agência Brasil
Desenvolvido pela Justiça Federal para ajudar na fiscalização das campanhas políticas, o aplicativo Pardal registrou mais de dez mil denúncias de irregularidades desde que foi lançado, há um mês. As infrações, que ainda serão apuradas pelas autoridades, envolvem principalmente supostas ilegalidades na propaganda eleitoral: são 6.839 notificações do tipo ante as 10.275 recebidas pela plataforma.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), houve 1.376 relatos de possíveis crimes eleitorais no período e 238 notificações de compra de voto. Também foram registradas 89 denúncias contra doações e gastos eleitorais, conforme o boletim fechado na noite desta segunda-feira. O objetivo da ferramenta, diz o TSE, é "incentivar os cidadãos a atuar como fiscais da eleição no combate à corrupção eleitoral".
A versão 2018 do Pardal pode ser baixada de graça em smartphones e celulares, tanto na Apple Store quanto no Google Play, desde agosto. Até o momento, 31.652 dispositivos móveis tiveram o sistema instalado - 25.457 usuários de Android e 6.195 de iOS.

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