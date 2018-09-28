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Boletim médico

Apesar de febre e bactéria, Bolsonaro deve ter alta no fim de semana

Boletim médico diz que presidenciável fez exames e está tomando antibiótico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 17:08

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 17:08

Jair Bolsonaro em entrevista à rádio 'Jovem Pan' Crédito: Reprodução
Apesar de indicar "episódio isolado" de febre e a ocorrência de uma bactéria de "baixa virulência" em Jair Bolsonaro (PSL), boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein na tarde desta sexta-feira (28) fala em "programação de alta" para este fim de semana. A equipe do presidenciável trabalha, informalmente, com a hipótese de que ele deixe o hospital no domingo.
Segundo os médicos, Bolsonaro está tomando antibiótico após o crescimento de uma bactéria no sangue. A bactéria encontrada nos exames é considerada de baixa capacidade de multiplicação ou de produção de toxinas.
A febre "isolada" foi de 37,8 C°, segundo os médicos, que fizeram coleta de exames de imagem e de culturas no sangue e na urina.
O deputado federal recebeu alta da UTI após a segunda cirurgia no último domingo e está na unidade de tratamento semi-intensivo.
O candidato postou na manhã no seu Instagram uma foto em que aparece se barbeando com a legenda Me preparando para voltar à ativa!.

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