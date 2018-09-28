Apesar de febre e bactéria, Bolsonaro deve ter alta no fim de semana

Jair Bolsonaro em entrevista à rádio 'Jovem Pan' Crédito: Reprodução

Apesar de indicar "episódio isolado" de febre e a ocorrência de uma bactéria de "baixa virulência" em Jair Bolsonaro (PSL), boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein na tarde desta sexta-feira (28) fala em "programação de alta" para este fim de semana. A equipe do presidenciável trabalha, informalmente, com a hipótese de que ele deixe o hospital no domingo.

Segundo os médicos, Bolsonaro está tomando antibiótico após o crescimento de uma bactéria no sangue. A bactéria encontrada nos exames é considerada de baixa capacidade de multiplicação ou de produção de toxinas.

A febre "isolada" foi de 37,8 C°, segundo os médicos, que fizeram coleta de exames de imagem e de culturas no sangue e na urina.

O deputado federal recebeu alta da UTI após a segunda cirurgia no último domingo e está na unidade de tratamento semi-intensivo.