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Minoria

Apenas 16% das candidaturas são de mulheres

Segundo dados do TSE, mulheres são minoria em todos os partidos, inclusive no Partido da Mulher Brasileira (PMB)

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 11:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 11:13
Segundo dados do TSE, mulheres são minoria em todos os partidos, inclusive no Partido da Mulher Brasileira (PMB) Crédito: Divulgação
São elas que vão decidir a eleição, mas as mulheres ainda estão longe de ocuparem uma posição de protagonismo no cenário político do país. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apenas 30,7% das candidaturas registradas nesta eleição são de mulheres, abaixo do percentual de 2014, quando 31,1% dos candidatos eram do sexo feminino. Nos cargos majoritários - presidente, governadores e senadores - o percentual é ainda mais baixo, apenas 16%.
As candidatas aos cargos de governador são a minoria: 14%. Por outro lado, as mulheres que aparecem como vice somam cerca de 36%. O número maior, no entanto, seria uma tática dos partidos para cumprir a cota de 30% para garantir repasse o obrigatório do fundo eleitoral para candidatas mulheres. Sem uma definição clara do TSE sobre como aplicar o dinheiro da cota feminina, uma das táticas é usar parte desse recurso nas campanhas de homens que estejam na cabeça de chapa, conforme revelou reportagem do GLOBO.
Os estados que aparecem com o menor número de candidatas são Paraná, no Sul, e Tocantins, no Norte. Ambos só possuem o registro de 17 mulheres, quase 70 vezes menos que o número de candidaturas femininas em São Paulo, que aparece em primeiro lugar, com 1.175 registros.
As mulheres também ficam em desvantagem quando o recorte é feito pelos partidos. Nem mesmo no Partido da Mulher Brasileira (PMB) elas são maioria. Segundo o TSE, foram 39% de registros pela legenda, que possui a maior presença feminina. O PSL de Jair Bolsonaro, que enfrenta resistência entre o eleitorado feminino, tem o menor percentual de candidatadas, apenas 28% dos nomes que lançou neste pleito. No debate entre os presidenciáveis da RedeTV, realizado na última sexta-feira, Bolsonaro foi confrontado por Marina Silva (REDE) após defender que o Estado não deve atuar no combate da desigualdade salarial entre homens e mulheres.
- Historicamente todos nós sabemos que a mulher nunca teve esse espaço garantido no período eleitoral. Até hoje nós sentimos essa grande falta. As próprias instituições não respeitam o papel da mulher - afirmou Suêd Haidar, presidente nacional do PMB.
Segundo Suêd, o partido pede que a prioridade seja para as candidaturas femininas, mas admite que ainda está longe da realidade ideal:
- Saimos na frente em nosso quadro, lançamos proporcionalmente 40% de candidatas. Mas até construir isso é uma caminhada árdua. Eu peço prioridade às candidaturas femininas - explicou Suêd, que lembrou ainda que por decisão do partido, ficou definido que 70% do fundo eleitoral destinado ao PMB será destinado as mulheres candidatas.
Nesta segunda-feira, a própria presidente do TSE, ministra Rosa Weber, afirmou que as mulheres são sub-representadas na política brasileira. Ela chamou a atenção para o uso de candidaturas mulheres laranjas, que foram constatadas em anos anteriores.
 Há uma verdadeira sub-representação política feminina na política brasileira  disse a ministra, lembrando que a cota de 30% de candidaturas mulheres só veio a ser respeitada pela primeira vez em 2012.
CANDIDATOS FOCAM NAS MULHERES
Enquanto o número de candidatas do sexo feminino parece não ser prioridade dos partidos, as pautas voltadas para as mulheres passou a dominar os discursos dos candidatos. O próprio Bolsonaro vem tentando evitar dar declarações que possam ser consideradas ofensivas. Após o embate com Marina Silva, ele disse ao GLOBO que não foi agressivo com a candidata.Apenas duas candidatas mulheres disputam a Presidência: Marina Silva e Vera Lúcia (PSTU).
Para o cientista político Ricardo Ismael, professor da PUC-Rio, os partidos têm dificuldade de inserir as mulheres na política.
- O eleitorado é majoritariamente feminino, mas isso não se reflete nas candidaturas. Apesar de terem algum espaço reservado há alguns anos, há uma dificuldade das mulheres ingressarem na política e se candidatarem. Elas não têm se empolgado a ponto de participar do mundo da política, que é dominado por homens - explica.

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