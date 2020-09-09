Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Aparecida não receberá romarias e fará celebrações virtuais em outubro
Coronavírus

Aparecida não receberá romarias e fará celebrações virtuais em outubro

Diante da expectativa de receber um número elevado de turistas por causa da homenagem a Nossa Senhora Aparecida, o local decidiu realizar a festa apenas no modo virtual

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 17:03
Santuário de Aparecida, em São Paulo
Santuário de Aparecida, em São Paulo Crédito: Thiago Leon/Instragram/@padroeira
O Santuário de Aparecida (180 km de SP) anunciou que as celebrações de 12 de outubro serão realizadas apenas virtualmente, para evitar aglomerações por causa do novo coronavírus. A medida ocorre embora o local já esteja aberto, recebendo visitantes.
Diante da expectativa de receber um número elevado de turistas na data, por causa da em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, o local decidiu por realizar os festejos apenas de forma on-line.
"Todas as celebrações da Novena e Festa da Padroeira do Brasil deste ano de 2020 não serão realizadas em seu formato tradicional. A programação foi alterada devido à pandemia do novo coronavírus e será realizada de forma virtual", afirma comunicado emitido pelo santuário.
As celebrações serão transmitidas ao vivo pelas redes sociais do santuário e pelas emissoras de rádio e TV que compõem a Rede Aparecida de Comunicação .
Além das celebrações, outros eventos também sofreram alterações. Procissões externas, vigílias, carreata e passeio ciclístico foram cancelados. Apresentações musicais e artísticas também não estão previstas.
O santuário promete promover uma festa interativa para os fiéis católicos com a participação virtual dos devotos por meio de redes sociais. Quem estiver acompanhando poderá enviar fotografias que serão reproduzidas na tela durante a transmissão.
Não será permitido o livre acesso do público às cerimônias. Apenas pessoas que atuam em instituições diretamente ligadas à Arquidiocese de Aparecida e às obras sociais e de evangelização do Santuário Nacional poderão acompanhar os eventos presencialmente.

Veja Também

Cidade de São Paulo supera marca de 300 mil infectados pela Covid-19

A Novena será realizada de 3 a 11 de outubro, às 15h e às 19h. Já no dia 12, as missas acontecem às 7h, 9h, 12h e 18h. O Santuário estará aberto à visitação das 5h às 17h, entre os dias 3 e 11.
O santuário, que estava fechado ao público desde março, quando foi implantada a quarentena no estado de São Paulo, voltou a receber fiéis, com missas presenciais, em 28 de julho. No último sábado (5) foram liberados restaurantes e pontos turísticos.
Anualmente o local recebe milhares de romeiros no dia 12 de outubro. No ano passado, apenas no período da manhã quase 150 mil pessoas passaram pelo local.

Veja Também

Brasil tem menor taxa de contágio de coronavírus desde final de abril

São Paulo pode ter 1 milhão de casos do novo coronavírus até o dia 15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados