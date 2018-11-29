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Brasília

Ao vivo: STF retoma julgamento sobre indulto de Natal

Corte decide se presidente tem total autoridade sobre as regras do benefício

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 18:03
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
O Supremo Tribunal Federal (STF) voltou a julgar nesta quinta-feira (29) se o presidente da República tem total liberdade ou não para definir as regras do indulto de Natal concedido a presos. O ministro Edson Fachin foi o responsável por reabrir a discussão, que começou na quarta (28) e foi adiada quando ainda faltavam os votos de oito magistrados. A primeira sessão demonstrou que o plenário da Corte está dividido.
O relator, ministro Luís Roberto Barroso, votou para diminuir a extensão do indulto editado pelo presidente Michel Temer no último Natal, excluindo os corruptos da lista de beneficiados. Barroso não teve a concordância do ministro Alexandre de Moraes , para quem o chefe do Executivo possui poderes garantidos pela Constituição para definir as regras do indulto.
Nas discussões que permearam a sessão, foi possível identificar o lado que vários dos ministros tendem a tomar. Na maior parte do tempo, os argumentos de Barroso foram contestados pelos pares. Fizeram isso Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. De forma mais tímida, Edson Fachin, relator da Lava-Jato, e Luiz Fux fizeram comentários alinhados com o voto de Barroso. Seja qual for o resultado da votação, o placar será apertado.
> Barroso vota para manter suspensão de decreto de indulto natalino
Nos bastidores, ministros apostam na derrota da tese de Barroso, o que possibilitaria a libertação de presos em todo o país. Isso pode ser interpretado como uma espécie de salvo conduto para Temer editar um decreto com os mesmos parâmetros em dezembro.

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