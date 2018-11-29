Ao vivo: STF retoma julgamento sobre indulto de Natal

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) voltou a julgar nesta quinta-feira (29) se o presidente da República tem total liberdade ou não para definir as regras do indulto de Natal concedido a presos. O ministro Edson Fachin foi o responsável por reabrir a discussão, que começou na quarta (28) e foi adiada quando ainda faltavam os votos de oito magistrados. A primeira sessão demonstrou que o plenário da Corte está dividido.

O relator, ministro Luís Roberto Barroso, votou para diminuir a extensão do indulto editado pelo presidente Michel Temer no último Natal, excluindo os corruptos da lista de beneficiados. Barroso não teve a concordância do ministro Alexandre de Moraes , para quem o chefe do Executivo possui poderes garantidos pela Constituição para definir as regras do indulto.

Nas discussões que permearam a sessão, foi possível identificar o lado que vários dos ministros tendem a tomar. Na maior parte do tempo, os argumentos de Barroso foram contestados pelos pares. Fizeram isso Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. De forma mais tímida, Edson Fachin, relator da Lava-Jato, e Luiz Fux fizeram comentários alinhados com o voto de Barroso. Seja qual for o resultado da votação, o placar será apertado.