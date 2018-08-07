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Nuvem de palavras

Ao ser lançada candidata ao governo, Rose repetiu mais vezes 'eu'

A senadora, que disputará o Palácio Anchieta, repetiu 'eu' 85 vezes, ao contar sobre seus planos para o estado e trajetória política

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 20:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 20:11
Rose de Freitas, pré-candidata ao governo do Estado, discursa na convenção do Podemos Crédito: Natalia Devens
No dia em que
foi chancelada a candidatura de Rose de Freitas (Podemos)
, na convenção do partido, na quinta-feira (02), Rose praticamente repetiu o discurso
que já tinha feito na convenção do PSD
, quando buscava apoio da sigla. Mas dessa vez, a palavra mais dita pela candidata foi "eu".
Desconsiderando palavras comuns, como artigos, alguns pronomes, preposições e conectivos, a nuvem de palavras evidenciou algumas marcas do discurso da candidata.
Nuvem de palavras do discurso da candidata Rose de Freitas, durante a convenção do Podemos. Crédito: Reprodução/ WordArt
As mais mencionadas foram: "eu" (85 vezes), "não" (56 vezes), "vocês/você" (37 vezes), "quero" (24 vezes), "dizer" (24 vezes), "pode" (16 vezes), "todos" (15 vezes), "água" (12 vezes) e "agradecer" (11 vezes).
Assim como na análise do discurso anterior, o termo "eu" foi destacado durante toda a fala. Rose usou o pronome pessoal para agradecer, para reforçar que é capaz de ser governadora do Estado, sobre os anseios na corrida ao Palácio Anchieta, e reforçar que pretende "ir além".
Linha do tempo da palavra eu no discurso de Rose de Freitas na convenção do Podemos Crédito: Reprodução/ Voyant
VOCÊ E VOCÊS
Os termos vocês ou você também se destacaram no discurso da candidata. Ela usou tanto para se aproximar dos possíveis aliados que estavam na convenção "Agradecer a você, Amaro", "Agradecer a você, Neucimar". Isso antes, dos dois apoiarem oficialmente outros candidatos ao governo do Estado.
Linha do tempo das palavras vocês e você no discurso de Rose de Freitas na convenção do Podemos Crédito: Reprodução/ Voyant
Ela também usou os termos para iniciar as histórias que contou durante o discurso, com "quero dizer pra vocês", "vou dizer a vocês", "queria conversar com vocês", entre outros.
ÁGUA
Pelo fato de repetir grande parte do discurso passado, Rose voltou a falar de água, mas com menos intensidade dessa vez.
Na convenção do PSD, água foi repetida 23 vezes. Já na convenção do Podemos, caiu para quase metade, 12.
A história era a mesma  contou casos da falta de água em São Mateus e Sooretama, e como ela teria atuado para melhorar a distribuição de água, principalmente em Sooretama.
Se considerarmos a "linha do tempo" do discurso da senadora, ela concentrou as falas sobre água no final, quando pediu para contar uma história.
Linha do tempo da palavra água no discurso de Rose de Freitas na convenção do Podemos Crédito: Reprodução/ Voyant
"E acredite, colocamos, levamos, na época, 7 milhões e 900 para colocar água em Sooretama. Água, água, sabe o que é água?", falou a candidata.

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