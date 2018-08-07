Ao ser lançada candidata ao governo, Rose repetiu mais vezes 'eu'

No dia em que
, na convenção do partido, na quinta-feira (02), Rose praticamente repetiu o discurso
, quando buscava apoio da sigla. Mas dessa vez, a palavra mais dita pela candidata foi "eu".
Desconsiderando palavras comuns, como artigos, alguns pronomes, preposições e conectivos, a nuvem de palavras evidenciou algumas marcas do discurso da candidata.
As mais mencionadas foram: "eu" (85 vezes), "não" (56 vezes), "vocês/você" (37 vezes), "quero" (24 vezes), "dizer" (24 vezes), "pode" (16 vezes), "todos" (15 vezes), "água" (12 vezes) e "agradecer" (11 vezes).
Assim como na análise do discurso anterior, o termo "eu" foi destacado durante toda a fala. Rose usou o pronome pessoal para agradecer, para reforçar que é capaz de ser governadora do Estado, sobre os anseios na corrida ao Palácio Anchieta, e reforçar que pretende "ir além".
VOCÊ E VOCÊS
Os termos vocês ou você também se destacaram no discurso da candidata. Ela usou tanto para se aproximar dos possíveis aliados que estavam na convenção "Agradecer a você, Amaro", "Agradecer a você, Neucimar". Isso antes, dos dois apoiarem oficialmente outros candidatos ao governo do Estado.
Ela também usou os termos para iniciar as histórias que contou durante o discurso, com "quero dizer pra vocês", "vou dizer a vocês", "queria conversar com vocês", entre outros.
ÁGUA
Pelo fato de repetir grande parte do discurso passado, Rose voltou a falar de água, mas com menos intensidade dessa vez.
Na convenção do PSD, água foi repetida 23 vezes. Já na convenção do Podemos, caiu para quase metade, 12.
A história era a mesma contou casos da falta de água em São Mateus e Sooretama, e como ela teria atuado para melhorar a distribuição de água, principalmente em Sooretama.
Se considerarmos a "linha do tempo" do discurso da senadora, ela concentrou as falas sobre água no final, quando pediu para contar uma história.
"E acredite, colocamos, levamos, na época, 7 milhões e 900 para colocar água em Sooretama. Água, água, sabe o que é água?", falou a candidata.