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Copacabana

Ao saber da morte de bebê atropelada, mãe fica desnorteada

Pai da criança contou que ela ficou sabendo na madrugada que a menina não resistiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 15:00

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 15:00

Darlan Rocha e a filha, a bebê de oito meses, que morreu atropelada em Copacabana - Arquivo pessoal Crédito: Arquivo Pessoal
O motorista de Uber Darlan Rocha, de 27 anos, contou ao GLOBO na manhã desta sexta-feira que sua mulher, Niedja Araújo, de 24 anos, soube da morte da filha, a bebê de 8 meses Maria Louise, por volta das 3h no Hospital municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, onde foi internada com uma perna fraturada. Ele disse que a mulher ficou completamente desnorteada.
 Ela ficou desesperada. Estamos todos sem rumo, desnorteados. Estamos muito abalados mesmo. Mas isso não pode ficar impune. Vi o cara que atropelou minha mulher e minha filha rapidinho ontem (quinta-feira) na delegacia. Nem sei o que eu senti  relatou Jordan que mudou sua foto de perfil no WhatsApp colocando uma em que aparece com a filha e a frase luto eterno.
A mulher dele teve a perna imobilizada na manhã desta sexta-feira e irá com ele ao Instituto Médico-Legal para liberar o corpo da bebê.
Acidente aconteceu por volta das 20h30m na Avenida Atlântica. A criança chegou a ser levada para a UPA do bairro, mas não resistiu. Além da criança, 17 pessoas ficaram feridas.
O carro desgovernado subiu o calçadão, atravessou a ciclovia e invadiu a areia da praia. O atropelamento aconteceu numa noite de intenso calor, quando a orla ainda estava cheia, e provocou pânico e desespero. Diante da cena de pessoas caídas, algumas gravemente feridas, moradores do bairro, banhistas e turistas que estavam nas imediações correram para socorrer as vítimas.
 

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