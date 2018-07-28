Ao lado de Roberto Jefferson, Alckmin participa de convenção nacional do PTB

Em meio à disputa pelo comando nacional da legenda, pela primeira vez Alckmin mudou o tom e já não descarta mais a possibilidade de assumir a sigla Crédito: Reprodução

Pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin foi recebido na manhã deste sábado, 28, por Roberto Jefferson, presidente do PTB, na convenção nacional do partido trabalhista em Brasília. Antes de a convenção começar, os dois foram ao restaurante do hotel onde o evento acontece para o café da manhã. Na mesma mesa também estava a filha de Jefferson, deputada Cristiane Brasil (RJ), que recebeu autorização judicial esta semana para participar da convenção. A parlamentar é um dos alvos da Operação Registro Espúrio, que apura esquema de fraudes na liberação de registros sindicais no Ministério do Trabalho.

Acompanhado da mulher, Lu Alckmin, o tucano caminhou acompanhado de Jefferson e tirou fotos com diversos petebistas, entre eles a própria Cristiane. Alckmin foi abordado até mesmo durante o café e, por fim, não conseguiu comer.

Em seguida, na convenção, o tucano foi recebido aos gritos de "é o meu Brasil, cara da gente, Geraldo para presidente". A expectativa é de que ele faça um discurso e, depois, volte para São Paulo para participar da convenção estadual de seu partido.

Na noite de quinta-feira (26), Alckmin teve uma reunião com Roberto Jefferson. A conversa aconteceu no mesmo dia em que o tucano recebeu oficialmente o apoio de PP, PRB, PR, DEM e Solidariedade para sua campanha.