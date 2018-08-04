Ao lado de Alckmin, Tiririca anuncia candidatura quer recorde de votos

Deputado Tiririca Crédito: Divulgação

O deputado federal Tiririca (PR-SP) anunciou oficialmente neste sábado, 4, que desistiu de desistir da política e que será novamente candidato nas eleições 2018. "Tenho recebido muito apoio. Eu tinha falado que tinha desistido da política e o povo fala comigo: cara, não desiste não. Você está fazendo um trabalho tão bacana, tão legal. Aí, volto atrás. Estou declarando para todos vocês que vou me candidatar, disse o parlamentar, em discurso na convenção nacional de seu partido.

Aos correligionários, Tiririca disse que quer ser o deputado "mais votado na história do País". Quero ser o número um no país. Na história do país, sou o terceiro mais bem votado. Quero ser o primeiro. Quero passar o Enéas, complementou.

O deputado explicou que decidiu tentar a reeleição após ouvir os "pedidos do povo". Francisco Everardo Oliveira Silva, que é mais conhecido pelo nome artístico, disse que, nos shows que ainda faz como humorista pelo Brasil, a plateia sempre pede para que ele não desista da política.

Tiririca ainda afirmou que sonha em disputar a Presidência da República. Se Deus quiser (eu vou disputar). Vou meter a cara daqui quatro anos, você vai ver, afirmou.

Ao lado do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), Tiririca anunciou que, neste ano, apoia o tucano na disputa presidencial. "Geraldo, você tem o meu apoio. O País está precisando de gente honesta como você".