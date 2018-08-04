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Reeleição

Ao lado de Alckmin, Tiririca anuncia candidatura quer recorde de votos

Deputado ainda afirmou que sonha em disputar a Presidência da República: 'Vou meter a cara, você vai ver'

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 15:39
Deputado Tiririca Crédito: Divulgação
O deputado federal Tiririca (PR-SP) anunciou oficialmente neste sábado, 4, que desistiu de desistir da política e que será novamente candidato nas eleições 2018. "Tenho recebido muito apoio. Eu tinha falado que tinha desistido da política e o povo fala comigo: cara, não desiste não. Você está fazendo um trabalho tão bacana, tão legal. Aí, volto atrás. Estou declarando para todos vocês que vou me candidatar, disse o parlamentar, em discurso na convenção nacional de seu partido.
Aos correligionários, Tiririca disse que quer ser o deputado "mais votado na história do País". Quero ser o número um no país. Na história do país, sou o terceiro mais bem votado. Quero ser o primeiro. Quero passar o Enéas, complementou.
O deputado explicou que decidiu tentar a reeleição após ouvir os "pedidos do povo". Francisco Everardo Oliveira Silva, que é mais conhecido pelo nome artístico, disse que, nos shows que ainda faz como humorista pelo Brasil, a plateia sempre pede para que ele não desista da política.
Tiririca ainda afirmou que sonha em disputar a Presidência da República. Se Deus quiser (eu vou disputar). Vou meter a cara daqui quatro anos, você vai ver, afirmou.
Ao lado do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), Tiririca anunciou que, neste ano, apoia o tucano na disputa presidencial. "Geraldo, você tem o meu apoio. O País está precisando de gente honesta como você".
Em seguida, Alckmin discursou no mesmo palco e respondeu ao deputado que, com o apoio do PR, conseguirá chegar ao Palácio do Planalto. "Tenho certeza de que a com força do PR, nós vamos chegar lá, Tiririca", disse o tucano. "Estou mais preparado (que em 2006) e agora estou do lado do campeão de votos Tiririca, para ver se passa um pouquinho para mim".

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