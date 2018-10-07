Ao contrário de Bolsonaro, vice diz que não é certa vitória em 1º turno

O general Hamilton Mourão (PRTB), candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), afirmou neste domingo que a vitória em primeiro turno não está certa. Mourão admite que as chances de vencer no primeiro turno, segundo as pesquisas, são de 40%.

"Pelas últimas avaliações, a chance de vencer no primeiro turno é de 40%. Então, não é algo certo", afirmou, após votar em uma vila militar do Exército, em Brasília, onde levou 35 segundos para concluir a votação.

Ao votar na manhã deste domingo, Bolsonaro disse que espera ganhar no primeiro turno e que já teria o apoio de 350 parlamentares, a maioria seria honesta, segundo ele.

Mourão disse que acompanhará o resultado da apuração ao lado de Bolsonaro, no Rio. Segundo ele, assim que a contagem de votos for concluída e anunciada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro fará um pronunciamento.

A votação foi tranquila na zona eleitoral de Mourão, sem protestos. Perguntado sobre qual candidato seria de sua preferência para enfrentar Bolsonaro em um possível segundo turno, Mourão repetiu uma frase que vem usando ultimamente: "Como diria a infantaria, o que vier nós traça".

Pessoas ligadas a Bolsonaro, incluindo ele próprio, costumam questionar a lisura do processo eleitoral feito por urnas eletrônicas. Mourão disse que acredita no sistema. "Se não acreditasse, não estaria participando", afirmou.