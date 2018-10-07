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Eleições 2018

Ao contrário de Bolsonaro, vice diz que não é certa vitória em 1º turno

Vice da chapa do PSL, general Hamilton Mourão votou em Brasília neste domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 13:37

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 13:37

O general Hamilton Mourão (PRTB), candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), afirmou neste domingo que a vitória em primeiro turno não está certa. Mourão admite que as chances de vencer no primeiro turno, segundo as pesquisas, são de 40%.
"Pelas últimas avaliações, a chance de vencer no primeiro turno é de 40%. Então, não é algo certo", afirmou, após votar em uma vila militar do Exército, em Brasília, onde levou 35 segundos para concluir a votação.
Ao votar na manhã deste domingo, Bolsonaro disse que espera ganhar no primeiro turno e que já teria o apoio de 350 parlamentares, a maioria seria honesta, segundo ele.
Mourão disse que acompanhará o resultado da apuração ao lado de Bolsonaro, no Rio. Segundo ele, assim que a contagem de votos for concluída e anunciada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro fará um pronunciamento.
A votação foi tranquila na zona eleitoral de Mourão, sem protestos. Perguntado sobre qual candidato seria de sua preferência para enfrentar Bolsonaro em um possível segundo turno, Mourão repetiu uma frase que vem usando ultimamente: "Como diria a infantaria, o que vier nós traça".
Pessoas ligadas a Bolsonaro, incluindo ele próprio, costumam questionar a lisura do processo eleitoral feito por urnas eletrônicas. Mourão disse que acredita no sistema. "Se não acreditasse, não estaria participando", afirmou.
Mourão se caracteriza por declarações polêmicas. A última delas foi feita ontem, ao chegar ao Aeroporto de Brasília. Ele usou a expressão "branqueamento da raça", ao dizer que o neto dele é "um cara bonito".

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