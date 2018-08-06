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Anvisa suspende venda e uso de lotes de descongestionante nasal

A empresa Libbs Farmacêutica Ltda enviou um comunicado de recolhimento voluntário em virtude de desvios de qualidade em lotes do medicamento Salsep

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 18:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 18:59
A resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicada nesta segunda-feira (6) no Diário Oficial da União suspende a distribuição, a comercialização e o uso de 12 lotes do medicamento Salsep (cloreto de sódio 0,9%) solução nasal em spray e outros cinco lotes do medicamento Salsep 360 (cloreto de sódio 0,9%) solução nasal em spray, fabricados por Libbs Farmacêutica Ltda.
 
Ao todo, 17 lotes dos medicamentos Salsep e Salsep 360 (cloreto de sódio 0,9%) solução nasal em spray devem sair de circulação Crédito: Libbs Farmacêutica
De acordo com a publicação, a própria empresa enviou à Anvisa comunicado de recolhimento voluntário em virtude de desvios de qualidade (pH e odor fora de especificação) em lotes de ambos os medicamentos. A agência determinou que a Libbs Farmacêutica Ltda promova o recolhimento de todo o estoque existente no mercado. A resolução entra em vigor na data da publicação.
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