Anvisa suspende importação de remédio que trata câncer de próstata

Anvisa suspende lote de medicamento que trata câncer de próstata Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a importação de lotes do medicamento Casodex 50mg (bicalutamida), comprimido revestido, medicamento usado para o tratamento do câncer de próstata. Fabricado na Alemanha, o remédio é importado pela Astrazeneca do Brasil.

Segundo a agência, a medida foi adotada após uma inspeção na fábrica que identificou que a linha de produção que era compartilhada com a de outros medicamentos, o que não estava previsto no registro do produto Casodex.

A Anvisa determinou ainda a suspensão da distribuição, comercialização e do uso do lote 45929, com validade até fevereiro de 2021.

O OUTRO LADO

A AstraZeneca informa que, assim que recebeu a determinação da Anvisa, prontamente suspendeu a importação, distribuição e comercialização do medicamento, e atuou junto com os distribuidores e redes de farmácias, assim como hospitais e clínicas de saúde para a suspensão do uso e o recolhimento do produto. Desta forma, todas as medidas requeridas pelo órgão já foram executadas na ocasião da publicação do Diário Oficial da União.

Hoje, dia 23 de fevereiro de 2018, a Anvisa retificou a publicação de 02 de fevereiro com a suspensão da distribuição, comercialização uso e recolhimento, exclusivamente, do lote 45929 e da importação de todos os lotes do medicamento CASODEX® (bicalutamida) 50mg, fabricado pela empresa Corden Pharma, localizada na Alemanha, importado por AstraZeneca do Brasil.

Esta determinação ocorreu em função de não conformidade detectada durante uma inspeção realizada em novembro de 2017 para a verificação das Boas Práticas de Fabricação na empresa Corden Pharma da Alemanha, que produz o comprimido do CASODEX® para a AstraZeneca Brasil.